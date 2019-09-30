Водій на Прикарпатті легковиком збив пішохода і втік
Київ • УНН
КИЇВ. 30 вересня. УНН. На Прикарпатті водій за кермом легкового автомобіля збив жінку-пішохода і втік, постраждалу госпіталізували. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані управління з питань цивільного захисту Івано-Франківської облдержадміністрації.
"29 вересня о 2:14 у селі Стопчатів, Косівського району, водій 1991 р.н., житель села Спас Коломийського району, керуючи автомобілем Ореl Vеctra, здійснив наїзд на пішохода 2002 р.н., жительку села Стопчатів, яка рухалась узбіччям дороги у попутному напрямку автомобілю, після чого з місця події втік", - повідомили в управління.
Внаслідок ДТП пішохід отримала тілесні ушкодження та була доставлена в Косівську ЦРЛ, додали в ОДА.
Нагадаємо, у Києві автівка збила жінку на смерть на пішохідному переході.