Водитель на Прикарпатье автомобилем сбил пешехода и скрылся

"29 сентября в 2:14 в селе Стопчатов, Косовского района, водитель 1991 г.р., житель села Спас Коломыйского района, управляя автомобилем Ореl Vеctra, совершил наезд на пешехода 2002 г.р., жительницу села Стопчатов, которая двигалась по обочине дороги в попутном направлении автомобилю, после чего с места происшествия скрылся", - сообщили в управлении.

В результате ДТП пешеход получила телесные повреждения и была доставлена в Косовскую ЦРБ, добавили в ОГА.

Напомним, в Киеве автомобиль сбил женщину насмерть на пешеходном переходе.