Водійка Mercedes влетіла в літню терасу кафе в Києві, є постраждала

У столиці водійка Mercedes влетіла на літню терасу кафе на вулиці Саксаганського, травмовано жінку, передає УНН із посиланням на поліцію Києва.

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Автопригода відбулась сьогодні близько 19:25. Встановлено, що водійка Mercedes не впоралась з керуванням та виїхала за межі проїзної частини на тротуар, травмувавши жінку, яка перебувала на літній терасі одного з кафе.

28-річну потерпілу із тілесними ушкодженнями лікарі госпіталізували до медичного закладу.

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Кермувальниця авто попередньо твереза. Остання пояснила, що під час руху на підлогу впав мобільний телефон, який вона намагалась підняти, втративши керування.

Наразі на місці події продовжують працювати слідчо-оперативна група столичного главку з розслідування ДТП, патрульні поліцейські та лікарі.

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