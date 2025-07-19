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Водійка Mercedes влетіла в літню терасу кафе в Києві, є постраждала

Київ • УНН

 • 1332 перегляди

У Києві водійка Mercedes не впоралася з керуванням та виїхала на тротуар, травмувавши 28-річну жінку на літній терасі кафе. Постраждалу госпіталізували, водійка пояснила інцидент падінням телефону.

Водійка Mercedes влетіла в літню терасу кафе в Києві, є постраждала

У столиці водійка Mercedes влетіла на літню терасу кафе на вулиці Саксаганського, травмовано жінку, передає УНН із посиланням на поліцію Києва.

Деталі

Автопригода відбулась сьогодні близько 19:25. Встановлено, що водійка Mercedes не впоралась з керуванням та виїхала за межі проїзної частини на тротуар, травмувавши жінку, яка перебувала на літній терасі одного з кафе.

28-річну потерпілу із тілесними ушкодженнями лікарі госпіталізували до медичного закладу.

Додамо

Кермувальниця авто попередньо твереза. Остання пояснила, що під час руху на підлогу впав мобільний телефон, який вона намагалась підняти, втративши керування.

Наразі на місці події продовжують працювати слідчо-оперативна група столичного главку з розслідування ДТП, патрульні поліцейські та лікарі.

ДТП з маршруткою у Києві: кількість постраждалих зросла до 1211.07.25, 21:57 • 6299 переглядiв

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

КиївКримінал та НП
Київ
Tesla
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