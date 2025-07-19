Водитель Mercedes влетела в летнюю террасу кафе в Киеве, есть пострадавшая

В столице водитель Mercedes въехала на летнюю террасу кафе на улице Саксаганского, травмирована женщина, передает УНН со ссылкой на полицию Киева.

Детали

ДТП произошло сегодня около 19:25. Установлено, что водитель Mercedes не справилась с управлением и выехала за пределы проезжей части на тротуар, травмировав женщину, которая находилась на летней террасе одного из кафе.

28-летняя пострадавшая с телесными повреждениями госпитализирована в медицинское учреждение.

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Водитель автомобиля предварительно трезвая. Она объяснила, что во время движения на пол упал мобильный телефон, который она пыталась поднять, потеряв управление.

Сейчас на месте происшествия продолжают работать следственно-оперативная группа столичного главка по расследованию ДТП, патрульные полицейские и врачи.

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