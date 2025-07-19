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Водитель Mercedes влетела в летнюю террасу кафе в Киеве, есть пострадавшая

Киев • УНН

 • 1316 просмотра

В Киеве водитель Mercedes не справилась с управлением и выехала на тротуар, травмировав 28-летнюю женщину на летней террасе кафе. Пострадавшую госпитализировали, водитель объяснила инцидент падением телефона.

Водитель Mercedes влетела в летнюю террасу кафе в Киеве, есть пострадавшая

В столице водитель Mercedes въехала на летнюю террасу кафе на улице Саксаганского, травмирована женщина, передает УНН со ссылкой на полицию Киева.

Детали

ДТП произошло сегодня около 19:25. Установлено, что водитель Mercedes не справилась с управлением и выехала за пределы проезжей части на тротуар, травмировав женщину, которая находилась на летней террасе одного из кафе.

28-летняя пострадавшая с телесными повреждениями госпитализирована в медицинское учреждение.

Добавим

Водитель автомобиля предварительно трезвая. Она объяснила, что во время движения на пол упал мобильный телефон, который она пыталась поднять, потеряв управление.

Сейчас на месте происшествия продолжают работать следственно-оперативная группа столичного главка по расследованию ДТП, патрульные полицейские и врачи.

ДТП с маршруткой в Киеве: число пострадавших возросло до 1211.07.25, 21:57 • 6299 просмотров

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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