Вночі та зранку війська рф обстріляв п’ять громад на Сумщині
Київ • УНН
Вночі та вранці російські війська обстріляли 5 населених пунктів у Сумській області, здійснивши 15 пострілів та 62 вибухи.
Уночі та зранку російські війська здійснили 15 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області, влучання зафіксовані у п’ятьох громадах. Про це повідомляє Сумська ОВА, пише УНН.
Вночі та зранку росіяни здійснили 15 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 62 вибухи. Обстрілів зазнали Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Есманьська та Краснопільська громади,
Деталі
- Краснопільська громада: ворог бив зі ствольної артилерії (13 вибухів) та мінометів (11 вибухів).
- Середино-Будська громада: здійснено обстріл зі ствольної артилерії (2 вибухи).
- Білопільська громада: 15 мін скинули росіяни на територію громади.
- Великописарівська громада: зафіксовано артилерійські обстріли (4 вибухи) та мінометний обстріл (4 вибухи).
- Есманьська громада: здійснено мінометні обстріли (13 вибухів) та обстріли зі стрілецької зброї.
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