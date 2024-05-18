Ночью и утром войска рф обстреляли пять общин на Сумщине

Ночью и утром российские войска совершили 15 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области, попадания зафиксированы в пяти общинах. Об этом сообщает Сумская ОГА, пишет УНН.

Ночью и утром россияне совершили 15 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 62 взрыва. Обстрелам подверглись Белопольская, Краснопольская, Великописаревская, Есманьская и Краснопольская громады, - говорится в сообщении.

Детали

Краснопольская громада: враг бил из ствольной артиллерии (13 взрывов) и минометов (11 взрывов).

Середино-Будская громада: осуществлен обстрел из ствольной артиллерии (2 взрыва).

Белопольская громада: 15 мин сбросили россияне на территорию громады.

Великописаревская громада: зафиксированы артиллерийские обстрелы (4 взрыва) и минометный обстрел (4 взрыва).

Эсманьская община: осуществлены минометные обстрелы (13 взрывов) и обстрелы из стрелкового оружия.

Напомним

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