Вночі солдати М'янми вбили двох людей

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Київ • УНН

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КИЇВ. 20 березня. УНН. Військові М'янми вночі відкрили вогонь у північному рубінному містечку Могок, загинули двоє осіб. Про це пише УНН з посиланням на Reuters.

Цитата

“Ми протестуємо там, де немає поліції або військових, а потім, коли ми чуємо, що вони приїжджають, ми швидко розходимось. Я не хочу втратити жодного свого товариша, але ми будемо протестувати будь-якими способами, поки наша революція не переможе”, — заявив передвиборчий агітатор К’яв Мін Хтіке агентству Reuters з Давей перед проведенням мітингу біля центру міста.

Деталі

Десятки мітингувальників зібралися у другому місті Мандалай. Подібний акція проходила і у місті Кьяукме на північному сході, де людини виходили із табличками з закликами до зовнішнього втручання для припинення насильства.

За даними підрахунку активістської групи “Асоціація сприяння політичним в’язням”, кількість загиблих з 1 лютого склала 237.

Військовий переворот та протести у М’янмі

Масові протести у М’янмі тривають з початку лютого після того, як 1 лютого військові країни відсторонили від влади цивільне керівництво країни на чолі з Аун Сан Су Чжі та оголосили надзвичайний стан, який триватиме протягом року. В країні вимикають інтернет, бо протестувальники використовують соцмережі для організації нових акцій і заходів.

Аун Сан Су Чжі та президент країни Він М’їн перебувають під арештом. Військові обґрунтовували свої дії заявами про маніпуляції на парламентських виборах в листопаді, на яких перемогла партія Су Чжі. Міжнародні спостерігачі називали вибори вільними і чесними. У низці країн світу засудили переворот і вимагають звільнення арештованих політиків.

Близько 37 журналістів було заарештовано, в тому числі 19, які залишилися під вартою, повідомив у вівторок офіс ООН з прав людини в Женеві.

У М’янмі після військового перевороту, який відбувся 1 лютого, під час протестів було вбито щонайменше 138 людей. Військова хунта М’янми відключила Інтернет у деяких містах і заборонила випуск газет.

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