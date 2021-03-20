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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 52171 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 72822 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

Эксклюзив
"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 110089 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 145634 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 195958 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

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Ночью солдаты Мьянмы убили двух человек

Ночью солдаты Мьянмы убили двух человек

Киев  •  УНН

 • 19108 просмотра

КИЕВ. 20 марта. УНН. Военные Мьянмы ночью открыли огонь в северном рубинном городке Могок, погибли два человека. Об этом пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Цитата

“Мы протестуем там, где нет полиции или военных, а потом, когда мы слышим, что они приезжают, мы быстро расходимся. Я не хочу потерять ни одного своего товарища, но мы будем протестовать любыми способами, пока наша революция не победит”, — заявил предвыборный агитатор Кьяв Мин Хтике агентству Reuters с города Давэй перед проведением митинга возле центра города.

Детали

Десятки митингующих собрались во втором городе Мандалай. Подобная акция проходила и в городе Кьяукме на северо-востоке, где человека выходили с табличками с призывами к внешнего вмешательства для прекращения насилия.

По данным подсчета активистской группы “Ассоциация содействия политическим заключенным”, количество погибших с 1 февраля составила 237.

Военный переворот и протесты в Мьянме

Массовые протесты в Мьянме продолжаются с начала февраля после того, как 1 февраля военные страны отстранили от власти гражданское руководство страны во главе с Аун Сан Су Чжи и объявили чрезвычайное положение, которое продлится в течение года. В стране выключают интернет, потому что протестующие используют соцсети для организации новых акций и мероприятий.

Аун Сан Су Чжи и президент страны Он Мьин находятся под арестом. Военные обосновывали свои действия заявлениями о манипуляции на парламентских выборах в ноябре, на которых победила партия Су Чжи. Международные наблюдатели называли выборы свободными и честными. В ряде стран мира осудили переворот и требуют освобождения арестованных политиков.

Около 37 журналистов были арестованы, в том числе 19 оставшихся под стражей, сообщил во вторник офис ООН по правам человека в Женеве.

В Мьянме после военного переворота, который произошел 1 февраля, во время протестов были убиты по меньшей мере 138 человек. Военная хунта Мьянмы отключила Интернет в некоторых городах и запретила выпуск газет.

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