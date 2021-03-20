Ночью солдаты Мьянмы убили двух человек

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“Мы протестуем там, где нет полиции или военных, а потом, когда мы слышим, что они приезжают, мы быстро расходимся. Я не хочу потерять ни одного своего товарища, но мы будем протестовать любыми способами, пока наша революция не победит”, — заявил предвыборный агитатор Кьяв Мин Хтике агентству Reuters с города Давэй перед проведением митинга возле центра города.

Детали

Десятки митингующих собрались во втором городе Мандалай. Подобная акция проходила и в городе Кьяукме на северо-востоке, где человека выходили с табличками с призывами к внешнего вмешательства для прекращения насилия.

По данным подсчета активистской группы “Ассоциация содействия политическим заключенным”, количество погибших с 1 февраля составила 237.

Военный переворот и протесты в Мьянме

Массовые протесты в Мьянме продолжаются с начала февраля после того, как 1 февраля военные страны отстранили от власти гражданское руководство страны во главе с Аун Сан Су Чжи и объявили чрезвычайное положение, которое продлится в течение года. В стране выключают интернет, потому что протестующие используют соцсети для организации новых акций и мероприятий.

Аун Сан Су Чжи и президент страны Он Мьин находятся под арестом. Военные обосновывали свои действия заявлениями о манипуляции на парламентских выборах в ноябре, на которых победила партия Су Чжи. Международные наблюдатели называли выборы свободными и честными. В ряде стран мира осудили переворот и требуют освобождения арестованных политиков.

Около 37 журналистов были арестованы, в том числе 19 оставшихся под стражей, сообщил во вторник офис ООН по правам человека в Женеве.

В Мьянме после военного переворота, который произошел 1 февраля, во время протестов были убиты по меньшей мере 138 человек. Военная хунта Мьянмы отключила Интернет в некоторых городах и запретила выпуск газет.