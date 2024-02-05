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Обстріл Херсона: чотири людини загинули, один травмований – Офіс Генпрокурора

Обстріл Херсона: чотири людини загинули, один травмований – Офіс Генпрокурора

Київ • УНН

 • 28612 перегляди

Чотири цивільні особи загинули під час російського обстрілу Херсона 5 лютого, який зараз розслідується як військовий злочин.

Унаслідок російського обстрілу Херсона 5 лютого загинули чотири мирні мешканці. Проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного із умисним вбивством. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, передає УНН.

Деталі

За даними слідства, 5 лютого рф вкотре здійснила артилерійський обстріл Херсона. У результаті вибуху снарядів вогнем охопився легковий автомобіль, у якому після приборкання пожежі виявлено тіла двох загиблих людей.

Крім того, на подвір'ї одна жінка отримала травми, що були несумісні з життям; а у лікарні від отриманих поранень помер чоловік.

Ще одного мешканця міста з пораненнями доставлено у медичний заклад.

Додамо

Правоохоронці вживають всі можливі та належні заходи для документування воєнних злочинів, вчинених рф.

Обстріл Херсона: у прибережних районах міста прогриміли вибухи17.01.24, 18:26 • 97752 перегляди

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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