Обстріл Херсона: чотири людини загинули, один травмований – Офіс Генпрокурора
Київ • УНН
Чотири цивільні особи загинули під час російського обстрілу Херсона 5 лютого, який зараз розслідується як військовий злочин.
Унаслідок російського обстрілу Херсона 5 лютого загинули чотири мирні мешканці. Проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного із умисним вбивством. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, передає УНН.
Деталі
За даними слідства, 5 лютого рф вкотре здійснила артилерійський обстріл Херсона. У результаті вибуху снарядів вогнем охопився легковий автомобіль, у якому після приборкання пожежі виявлено тіла двох загиблих людей.
Крім того, на подвір'ї одна жінка отримала травми, що були несумісні з життям; а у лікарні від отриманих поранень помер чоловік.
Ще одного мешканця міста з пораненнями доставлено у медичний заклад.
Додамо
Правоохоронці вживають всі можливі та належні заходи для документування воєнних злочинів, вчинених рф.
Обстріл Херсона: у прибережних районах міста прогриміли вибухи17.01.24, 18:26 • 97752 перегляди