Обстрел Херсона: четыре человека погибли, один травмирован – Офис Генпрокурора

В результате российского обстрела Херсона 5 февраля погибли четверо мирных жителей города. Проводится досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает УНН.

Детали

По данным следствия, 5 февраля рф в очередной раз осуществила артиллерийский обстрел Херсона. В результате взрыва снарядов огнем охватился легковой автомобиль, в котором после укрощения пожара обнаружены тела двух погибших людей.

Кроме того, во дворе одна женщина получила травмы, которые были несовместимы с жизнью; а в больнице от полученных ранений скончался мужчина.

Еще один житель города с ранениями доставлен в медицинское учреждение.

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Правоохранители принимают все возможные и надлежащие меры для документирования военных преступлений, совершенных рф.

Обстрел Херсона: в прибрежных районах города прогремели взрывы