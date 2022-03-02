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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Рашисти завдали авіаудару поблизу харківської телевежі. “Суспільне Харків” зникло з цифрового мовлення

Рашисти завдали авіаудару поблизу харківської телевежі. “Суспільне Харків” зникло з цифрового мовлення

Київ • УНН

 • 235559 перегляди

КИЇВ. 2 березня. УНН. Через авіаудар 2 березня поблизу харківської телевежі "Суспільне Харків" зник з цифрового мовлення. Про це повідомляє голова правління UA: Суспільне мовлення Микола Чернотицький, пише УНН.

Цитата

"Після атаки на харківську телевежу зникло місцеве мовлення в T2 по всій області. Включаючи Суспільне Харків. Тварі скинули 2 бомби", — повідомив голова правління.

Деталі

За інформацією Суспільного, харківська телевежа встояла під час авіаудару. Два снаряди впали поблизу неї о 12:55. Персонал евакуювали, інформації про травмованих немає.

“Під час вибуху була пошкоджена частина обладнання телевежі, через що власники приставок ефірного цифрового мовлення Т2 зараз не бачать трансляцій телеканалу Суспільне Харків”, - йдеться в повідомленні.

Додамо

Російські окупанти 2 березня влучили крилатою ракетою в будівлю Харківської міської ради.

Напередодні, 1 березня, ракети окупантів влучили у будівлю Харківської ОДА, оперний театр, філармонію та частину житлового масиву.

За даними ОДА, 21 особа загинула та 112 отримали поранення внаслідок обстрілів Харкова за останню добу.

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