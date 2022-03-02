Рашисти завдали авіаудару поблизу харківської телевежі. “Суспільне Харків” зникло з цифрового мовлення
Київ • УНН
КИЇВ. 2 березня. УНН. Через авіаудар 2 березня поблизу харківської телевежі "Суспільне Харків" зник з цифрового мовлення. Про це повідомляє голова правління UA: Суспільне мовлення Микола Чернотицький, пише УНН.
Цитата
"Після атаки на харківську телевежу зникло місцеве мовлення в T2 по всій області. Включаючи Суспільне Харків. Тварі скинули 2 бомби", — повідомив голова правління.
Деталі
За інформацією Суспільного, харківська телевежа встояла під час авіаудару. Два снаряди впали поблизу неї о 12:55. Персонал евакуювали, інформації про травмованих немає.
“Під час вибуху була пошкоджена частина обладнання телевежі, через що власники приставок ефірного цифрового мовлення Т2 зараз не бачать трансляцій телеканалу Суспільне Харків”, - йдеться в повідомленні.
Додамо
Російські окупанти 2 березня влучили крилатою ракетою в будівлю Харківської міської ради.
Напередодні, 1 березня, ракети окупантів влучили у будівлю Харківської ОДА, оперний театр, філармонію та частину житлового масиву.
За даними ОДА, 21 особа загинула та 112 отримали поранення внаслідок обстрілів Харкова за останню добу.