Рашисты нанесли авиаудар вблизи харьковской телебашни. "Суспільне Харків" исчезло из цифрового вещания
Киев • УНН
КИЕВ. 2 марта. УНН. Из-за авиаудара 2 марта вблизи Харьковской телебашни "Суспільне Харків" исчезло из цифрового вещания. Об этом сообщает председатель правления UA: Суспільне мовлення Николай Чернотицкий, пишет УНН.
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"После атаки на харьковскую телебашню исчезло местное вещание в T2 по всей области. Включая Суспільне Харків. Твари сбросили 2 бомбы", — сообщил председатель правления.
Детали
По информации Суспільного, харьковская телебашня устояла во время авиаудара. Два снаряда упали вблизи нее в 12:55. Персонал эвакуировали, информации о травмированных нет.
“При взрыве была повреждена часть оборудования телебашни, из-за чего владельцы приставок эфирного цифрового вещания Т2 сейчас не видят трансляций телеканала ”Харьков", - говорится в сообщении.
Добавим
Российские оккупанты 2 марта попали крылатой ракетой в здание Харьковского городского совета.
Накануне, 1 марта, ракеты оккупантов попали в здание Харьковской ОГА, оперный театр, филармонию и часть жилого массива.
По данным ОГА, 21 человек погиб и 112 получили ранения в результате обстрелов Харькова за последние сутки.