Внаслідок ударів безпілотниками по Херсону постраждало троє людей - МВА

Окупанти вдарили безпілотниками по Дніпровському району Херсона, внаслідок чого поранень зазнали двоє чоловіків та одна жінка. Про це повідомив очільник Херськонської МВА Роман Мрочко, передає УНН.

Одразу троє постраждалих від ворожих безпілотників у Дніпровському районі. 35-річний чоловік отримав контузію та мінно-вибухову травму. Він сам звернувся до медиків. Стан легкий. Далі амбулаторне лікування - повідомив Мрочко.

Він також повідомив, що 80-річну жінку з мінно-вибуховою травмою та уламковими пораненнями доправлено до лікарні. Медики оцінюють її стан як середньої тяжкості.

Ще одного пораненого 57-річного чоловіка ушпиталили з мінно-вибуховою травмою та уламковим пораненням правого плечового суглобу.

Нагадаємо

Вчора, 27 січня, армія рф у Херсоні атакувала трактор з безпілотника, загинув чоловік.