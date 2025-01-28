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В результате ударов беспилотниками по Херсону пострадали три человека - МВА

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В результате атаки российских дронов в Днепровском районе Херсона пострадали три человека. Среди раненых - 35-летний и 57-летний мужчины, а также 80-летняя женщина, все получили минно-взрывные травмы.

Оккупанты ударили беспилотниками по Днепровскому району Херсона, в результате чего ранения получили двое мужчин и одна женщина. Об этом сообщил глава Херсонской МВА Роман Мрочко, передает УНН.

Сразу трое пострадавших от вражеских беспилотников в Днепровском районе. 35-летний мужчина получил контузию и минно-взрывную травму. Он сам обратился к медикам. Состояние легкое. Далее амбулаторное лечение 

- сообщил Мрочко.

Он также сообщил, что 80-летняя женщина с минно-взрывной травмой и осколочными ранениями доставлена в больницу. Медики оценивают ее состояние как средней тяжести.

Еще одного раненого 57-летнего мужчину госпитализировали с минно-взрывной травмой и осколочным ранением правого плечевого сустава.

Напомним

Вчера, 27 января, армия рф в Херсоне атаковала трактор с беспилотника, погиб человек.

Павел Башинский

Павел Башинский

Война
khersonХерсон

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