В результате ударов беспилотниками по Херсону пострадали три человека - МВА
Киев • УНН
В результате атаки российских дронов в Днепровском районе Херсона пострадали три человека. Среди раненых - 35-летний и 57-летний мужчины, а также 80-летняя женщина, все получили минно-взрывные травмы.
Оккупанты ударили беспилотниками по Днепровскому району Херсона, в результате чего ранения получили двое мужчин и одна женщина. Об этом сообщил глава Херсонской МВА Роман Мрочко, передает УНН.
Сразу трое пострадавших от вражеских беспилотников в Днепровском районе. 35-летний мужчина получил контузию и минно-взрывную травму. Он сам обратился к медикам. Состояние легкое. Далее амбулаторное лечение
Он также сообщил, что 80-летняя женщина с минно-взрывной травмой и осколочными ранениями доставлена в больницу. Медики оценивают ее состояние как средней тяжести.
Еще одного раненого 57-летнего мужчину госпитализировали с минно-взрывной травмой и осколочным ранением правого плечевого сустава.
Напомним
Вчера, 27 января, армия рф в Херсоне атаковала трактор с беспилотника, погиб человек.