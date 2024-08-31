Внаслідок пожежі на Київщині загинула 81-річна жінка
Київ • УНН
На Київщині 81-річна жінка загинула під час пожежі, спричиненої спалюванням сухої трави. Вогонь знищив два будинки та пошкодив сусідні будівлі. Поліція розпочала розслідування.
Поліція Київщини розслідує пожежу в Макарівській громаді, яка призвела до загибелі 81-річної жінки та знищення двох будинків. Пише УНН з посиланням на поліцію регіону.
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Поліція Київщини розслідує пожежу в Макарівській громаді, яка призвела до загибелі жінки та знищення двох будинків.
30 серпня до Бучанського районного управління поліції надійшло повідомлення про пожежу в селі Волосінь, де загорілася суха трава, а вогонь перекинувся на будинки.
За попередньою інформацією, 81-річна жінка спалювала суху траву біля свого будинку, і полум'я поширилося на її дім, гараж, сарай, а потім і на сусідні будівлі. Пожежа пошкодила господарські та житлові приміщення у дворах поблизу, але ніхто з сусідів не постраждав.
Пожежу ліквідували рятувальники ДСНС, але сама господиня будинку загинула, ймовірно, від отруєння чадним газом.
Правоохоронці розпочали досудове розслідування (ч. 2 ст. 270 Кримінального кодексу України).
Нагадаємо
У Соломʼянському районі Києва на вулиці Авіаконструктора Антонова спалахнула пожежа в житловому будинку.