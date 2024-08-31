В результате пожара на Киевщине погибла 81-летняя женщина
Киев • УНН
На Киевщине 81-летняя женщина погибла во время пожара, вызванного сжиганием сухой травы. Огонь уничтожил два дома и повредил соседние здания. Полиция начала расследование.
Полиция Киевской области расследует пожар в Макаровской общине, который привел к гибели 81-летней женщины и уничтожению двух домов. Пишет УНН со ссылкой на полицию региона.
Детали
Полиция Киевской области расследует пожар в Макаровской общине, который привел к гибели женщины и уничтожению двух домов.
30 августа в Бучанское районное управление полиции поступило сообщение о пожаре в селе Волосинь, где загорелась сухая трава, а огонь перекинулся на дома.
По предварительной информации, 81-летняя женщина сжигала сухую траву возле своего дома, и пламя распространилось на ее дом, гараж, сарай, а затем и на соседние здания. Пожар повредил хозяйственные и жилые помещения во дворах поблизости, но никто из соседей не пострадал.
Пожар ликвидировали спасатели ГСЧС, но сама хозяйка дома погибла, вероятно, от отравления угарным газом.
Правоохранители начали досудебное расследование (ч. 2 ст. 270 Уголовного кодекса Украины).
Напомним
В Соломенском районе Киева на улице Авиаконструктора Антонова вспыхнул пожар в жилом доме.