В результате пожара на Киевщине погибла 81-летняя женщина

Полиция Киевской области расследует пожар в Макаровской общине, который привел к гибели 81-летней женщины и уничтожению двух домов. Пишет УНН со ссылкой на полицию региона.

Детали



Полиция Киевской области расследует пожар в Макаровской общине, который привел к гибели женщины и уничтожению двух домов.

30 августа в Бучанское районное управление полиции поступило сообщение о пожаре в селе Волосинь, где загорелась сухая трава, а огонь перекинулся на дома.

По предварительной информации, 81-летняя женщина сжигала сухую траву возле своего дома, и пламя распространилось на ее дом, гараж, сарай, а затем и на соседние здания. Пожар повредил хозяйственные и жилые помещения во дворах поблизости, но никто из соседей не пострадал.

Пожар ликвидировали спасатели ГСЧС, но сама хозяйка дома погибла, вероятно, от отравления угарным газом.

Правоохранители начали досудебное расследование (ч. 2 ст. 270 Уголовного кодекса Украины).

Напомним

В Соломенском районе Киева на улице Авиаконструктора Антонова вспыхнул пожар в жилом доме.