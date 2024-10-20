Внаслідок падіння уламків на Київщині пошкоджено багатоповерховий будинок - Кравченко
Київ • УНН
Сили ППО відбили нічну атаку БпЛА на Київщину. Уламки збитих дронів пошкодили зовнішню стіну багатоповерхового будинку в одному з населених пунктів області, але пошкодження незначні.
Цієї ночі сили ППО відбили чергову атаку БПЛА. Влучань в об’єкти житлової чи критичної інфраструктури не допущено, але в одному з населених пунктів Київщини внаслідок падіння уламків ворожих цілей пошкоджено зовнішню стіну багатоповерхового будинку. Пошкодження незначні.
Про це повідомив очільник Київської ОВА Руслан Кравченко на своїй Facebook сторінці, передає УНН.
Деталі
Вночі сили ППО відбили чергову атаку БпЛА. Ворожі цілі знищено. Влучань в об’єкти житлової чи критичної інфраструктури не допущено. Постраждалих серед населення немає. В одному з населених пунктів Київщини внаслідок падіння уламків ворожих цілей пошкоджено зовнішню стіну багатоповерхового будинку. Пошкодження незначні
За його словами, оперативні групи продовжують роботу з виявлення та фіксації наслідків нічної атаки.
Нагадаємо
Цієї ночі Київ зазнав чергової повітряної атаки з боку ворожих сил. Ворожі безпілотники, запущені з південного та північно-східного напрямків, атакували місто у кілька хвиль.