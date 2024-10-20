В результате падения обломков в Киевской области поврежден многоэтажный дом - Кравченко

Этой ночью силы ПВО отразили очередную атаку БПЛА. Попаданий в объекты жилой или критической инфраструктуры не допущено, но в одном из населенных пунктов Киевщины в результате падения обломков вражеских целей повреждена внешняя стена многоэтажного дома. Повреждения незначительные.

Об этом сообщил глава Киевской ОВА Руслан Кравченко на своей Facebook странице, передает УНН.

Детали

Ночью силы ПВО отбили очередную атаку БпЛА. Вражеские цели уничтожены. Попаданий в объекты жилой или критической инфраструктуры не допущено. Пострадавших среди населения нет. В одном из населенных пунктов Киевской области в результате падения обломков вражеских целей повреждена внешняя стена многоэтажного дома. Повреждения незначительные