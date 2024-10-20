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В результате падения обломков в Киевской области поврежден многоэтажный дом - Кравченко

В результате падения обломков в Киевской области поврежден многоэтажный дом - Кравченко

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20 октября 2024, 07:14  •  9620 просмотра

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Силы ПВО отбили ночную атаку БпЛА на Киевскую область. Обломки сбитых дронов повредили внешнюю стену многоэтажного дома в одном из населенных пунктов области, но повреждения незначительные.

Этой ночью силы ПВО отразили очередную атаку БПЛА. Попаданий в объекты жилой или критической инфраструктуры не допущено, но в одном из населенных пунктов Киевщины в результате падения обломков вражеских целей повреждена внешняя стена многоэтажного дома. Повреждения незначительные.

Об этом сообщил глава Киевской ОВА Руслан Кравченко на своей Facebook странице, передает УНН.

Детали

Ночью силы ПВО отбили очередную атаку БпЛА. Вражеские цели уничтожены. Попаданий в объекты жилой или критической инфраструктуры не допущено. Пострадавших среди населения нет. В одном из населенных пунктов Киевской области в результате падения обломков вражеских целей повреждена внешняя стена многоэтажного дома. Повреждения незначительные

- сообщил Кравченко. 
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По его словам, оперативные группы продолжают работу по выявлению и фиксации последствий ночной атаки.

Напомним,

Этой ночью Киев подвергся очередной воздушной атаке со стороны вражеских сил. Вражеские беспилотники, запущенные с южного и северо-восточного направлений, атаковали город в несколько волн. 

Павел Башинский

Павел Башинский

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