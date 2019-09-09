Внаслідок гасіння пожежі у багатоповерхівці столиці рятувальники знайшли тіло невідомої статі
Київ • УНН
КИЇВ. 9 вересня. УНН. У Києві ліквідовано пожежу в житловому будинку, внаслідок гасіння якої рятувальники знайшли тіло невідомої статі. Про це повідомляє пресцентр ГУ ДСНС України у м. Києві, передає УНН.
“8 вересня, о 17:07 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у м. Києві надійшло повідомлення про пожежу на проспекті. Леся Курбаса, 5 А, що у Святошинському районі столиці”, — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що на місце події негайно були направлені рятувальники з найближчих пожежно-рятувальних підрозділів. “По прибуттю до місця виклику, було встановлено, що в 6-му під’їзді, на 9-му поверсі в одній із квартир виникла пожежа”, — зазначили у пресцентрі.
Вже за півтори години, о 18:29, пожежа була локалізована, а вже о 18:57 — ліквідована.
“Під час гасіння пожежі вогнеборці виявили тіло невідомої статті, також вогнеборцями було виведено на свіже повітря 30 громадян”, — йдеться у повідомленні.
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Додається, що наразі причини трагедії працівники правоохоронних органів.
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