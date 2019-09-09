Вследствие тушения пожара в многоэтажке столицы спасатели нашли тело неизвестного пола
Киев • УНН
КИЕВ. 9 сентября. УНН. В Киеве ликвидирован пожар в жилом доме, в результате тушения которого спасатели нашли тело неизвестного пола. Об этом сообщает пресс-центр ГУ ГСЧС Украины в г. Киеве, передает УНН.
“8 сентября, в 17:07 в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в г. Киеве поступило сообщение о пожаре на проспекте. Леся Курбаса, 5 А, что в Святошинском районе столицы”, — говорится в сообщении.
Отмечается, что на место происшествия были направлены спасатели из ближайших пожарно-спасательных подразделений. “По прибытию к месту вызова было установлено, что в 6-м подъезде, на 9-м этаже в одной из квартир возник пожар”, — отметили в пресс-центре.
Уже через полтора часа, в 18:29, пожар был локализован, а уже в 18:57 — ликвидирован.
“Во время тушения пожара пожарные обнаружили тело неизвестного пола, также пожарными были выведены на свежий воздух 30 граждан”, — говорится в сообщении.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Сумской области в результате незаконной врезки загорелась газовая скважина — ГСЧС
Добавляется, что сейчас причины трагедии выясняют работники правоохранительных органов.
Напомним, в селе Демидов на территории частного мусоросортировочного завода загорелся мусор на площади 0,5 га и 1 га отдельными ячейками.