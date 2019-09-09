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6 марта, 19:19 • 109815 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

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6 марта, 17:12 • 121222 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Вследствие тушения пожара в многоэтажке столицы спасатели нашли тело неизвестного пола

Вследствие тушения пожара в многоэтажке столицы спасатели нашли тело неизвестного пола

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 9 сентября. УНН. В Киеве ликвидирован пожар в жилом доме, в результате тушения которого спасатели нашли тело неизвестного пола. Об этом сообщает пресс-центр ГУ ГСЧС Украины в г. Киеве, передает УНН.

“8 сентября, в 17:07 в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в г. Киеве поступило сообщение о пожаре на проспекте. Леся Курбаса, 5 А, что в Святошинском районе столицы”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что на место происшествия были направлены спасатели из ближайших пожарно-спасательных подразделений. “По прибытию к месту вызова было установлено, что в 6-м подъезде, на 9-м этаже в одной из квартир возник пожар”, — отметили в пресс-центре.

Уже через полтора часа, в 18:29, пожар был локализован, а уже в 18:57 — ликвидирован.

“Во время тушения пожара пожарные обнаружили тело неизвестного пола, также пожарными были выведены на свежий воздух 30 граждан”, — говорится в сообщении.

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Добавляется, что сейчас причины трагедии выясняют работники правоохранительных органов.

Напомним, в селе Демидов на территории частного мусоросортировочного завода загорелся мусор на площади 0,5 га и 1 га отдельными ячейками.

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