Атака дронами на аеропорт брянська: один вертоліт знищено, ще один пошкоджено - росЗМІ

У ніч із 5 на 6 червня українські безпілотники атакували "Міжнародний аеропорт брянськ" у селі октябрьскоє під брянськом. Внаслідок цього згорів бойовий гелікоптер та пошкоджений гвинтокрил. Про це повідомляє ASTRA, передає УНН.

Як повідомили джерела ASTRA у спецслужбах України, аеропорт справді вночі атакували українські БПЛА.

Як повідомили джерела ASTRA в мнс рф, внаслідок влучень повністю згорів бойовий гвинтокрил Мі-8, відбулася детонація його бойового комплекту. Також частково пошкоджено гелікоптер Мі-35. Крім цього пошкоджено адміністративну будівлю аеропорту та будівлю рятувальної служби. На складі "Озон", неподалік якого знаходиться аеропорт, евакуювали кілька десятків співробітників

Постраждалих немає.

Раніше біля аеропорту брянська пролунали вибухи. На відео із соцмереж чути вторинні вибухи після прильоту аеропортом брянська.

Хроніки ночі. Атаки БПЛА. брянськ. Близько півночі уражено аеродром. 96 км. Від кордону України. По характеру вибуху "щось твердопаливне". енгельс. саратовська область. Уражено НПЗ. Горить мінімум дві бочки з нафтопродуктами. мічуринське. тамбовська область. Уражено Завод "Прогресс". Завод випускає високотехнологічне обладнання для систем управління авіаційної та ракетної техніки

Зі слів Андрющенка, також робота російської ППО фіксувалась в тульскій, воронежській областях та під москвою.

Без значущих уражень, якщо не враховувати влучне російське ППО по своїм громадянам та забудові