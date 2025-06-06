В результате атаки брянского аэропорта украинскими беспилотниками уничтожены и повреждены вертолеты - росСМИ

В ночь с 5 на 6 июня украинские беспилотники атаковали "Международный аэропорт Брянск" в селе октябрьское под брянском. В результате сгорел боевой вертолет и поврежден еще один вертолет. Об этом сообщает ASTRA, передает УНН.

Как сообщили источники ASTRA в спецслужбах Украины, аэропорт действительно ночью атаковали украинские БПЛА.

Как сообщили источники ASTRA в мчс рф, в результате попаданий полностью сгорел боевой винтокрыл Ми-8, произошла детонация его боевого комплекта. Также частично поврежден вертолет Ми-35. Кроме этого повреждено административное здание аэропорта и здание спасательной службы. На складе "Озон", неподалеку от которого находится аэропорт, эвакуировали несколько десятков сотрудников