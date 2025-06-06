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Силы обороны поразили аэродромы базирования авиации в рф: есть попадания и пожары
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В результате атаки брянского аэропорта украинскими беспилотниками уничтожены и повреждены вертолеты - росСМИ

Киев • УНН

 • 90 просмотра

Ночью 6 июня украинские дроны атаковали аэропорт в брянске, в результате чего сгорел вертолет Ми-8 и поврежден Ми-35. Также повреждены админздание и здание спасательной службы.

В результате атаки брянского аэропорта украинскими беспилотниками уничтожены и повреждены вертолеты - росСМИ

В ночь с 5 на 6 июня украинские беспилотники атаковали "Международный аэропорт Брянск" в селе октябрьское под брянском. В результате сгорел боевой вертолет и поврежден еще один вертолет. Об этом сообщает ASTRA, передает УНН.

Детали

Как сообщили источники ASTRA в спецслужбах Украины, аэропорт действительно ночью атаковали украинские БПЛА.

Как сообщили источники ASTRA в мчс рф, в результате попаданий полностью сгорел боевой винтокрыл Ми-8, произошла детонация его боевого комплекта. Также частично поврежден вертолет Ми-35. Кроме этого повреждено административное здание аэропорта и здание спасательной службы. На складе "Озон", неподалеку от которого находится аэропорт, эвакуировали несколько десятков сотрудников

- говорится в сообщении.

Пострадавших нет.

Ранее возле аэропорта брянска прогремели взрывы. На видео из соцсетей слышны вторичные взрывы после прилета по аэропорту брянска.

Хроники ночи. Атаки БПЛА. брянск. Около полуночи поражен аэродром. 96 км. От границы Украины. По характеру взрыва "что-то твердотопливное". энгельс. саратовская область. Поражен НПЗ. Горит минимум две бочки с нефтепродуктами. мичуринское. тамбовская область. Поражен Завод "Прогресс". Завод выпускает высокотехнологичное оборудование для систем управления авиационной и ракетной техники

- сообщил руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко в Telegram.

Со слов Андрющенко, также работа российской ПВО фиксировалась в тульской, воронежской областях и под москвой.

Без значимых поражений, если не учитывать меткое российское ПВО по своим гражданам и застройке

- указал Андрющенко.

Напомним

Вечером 5 июня в районе аэропорта Брянска прогремели взрывы. Руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко подтвердил информацию о "фейерверках".

Яна Соколовская

Яна Соколовская

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