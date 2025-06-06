В результате атаки брянского аэропорта украинскими беспилотниками уничтожены и повреждены вертолеты - росСМИ
Киев • УНН
Ночью 6 июня украинские дроны атаковали аэропорт в брянске, в результате чего сгорел вертолет Ми-8 и поврежден Ми-35. Также повреждены админздание и здание спасательной службы.
В ночь с 5 на 6 июня украинские беспилотники атаковали "Международный аэропорт Брянск" в селе октябрьское под брянском. В результате сгорел боевой вертолет и поврежден еще один вертолет. Об этом сообщает ASTRA, передает УНН.
Детали
Как сообщили источники ASTRA в спецслужбах Украины, аэропорт действительно ночью атаковали украинские БПЛА.
Как сообщили источники ASTRA в мчс рф, в результате попаданий полностью сгорел боевой винтокрыл Ми-8, произошла детонация его боевого комплекта. Также частично поврежден вертолет Ми-35. Кроме этого повреждено административное здание аэропорта и здание спасательной службы. На складе "Озон", неподалеку от которого находится аэропорт, эвакуировали несколько десятков сотрудников
Пострадавших нет.
Ранее возле аэропорта брянска прогремели взрывы. На видео из соцсетей слышны вторичные взрывы после прилета по аэропорту брянска.
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Напомним
Вечером 5 июня в районе аэропорта Брянска прогремели взрывы. Руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко подтвердил информацию о "фейерверках".