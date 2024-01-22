Влучили по автобусу: російські війська за добу вісім разів атакували Дніпропетровщину
Київ • УНН
Російські війська вісім разів атакували Дніпропетровську область використовуючи безпілотники-камікадзе та важку артилерію.
Сьогодні, 22 січня, окупаційні війська рф вісім разів обстрілювали Дніпропетровщину. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОДА Сергій Лисак. передає УНН.
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За сьогодні – 6 атак дронами-камікадзе й 2 обстріли з важкої артилерії. По райцентру, Марганцю та громаді
За його словами, люди лишились неушкодженими. Водночас окупанти понівечили приватний будинок, пару господарських споруд та автобус.
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