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Влучили по автобусу: російські війська за добу вісім разів атакували Дніпропетровщину

Влучили по автобусу: російські війська за добу вісім разів атакували Дніпропетровщину

Київ • УНН

 • 28398 перегляди

Російські війська вісім разів атакували Дніпропетровську область використовуючи безпілотники-камікадзе та важку артилерію.

Сьогодні, 22 січня, окупаційні війська рф вісім разів обстрілювали Дніпропетровщину. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОДА Сергій Лисак. передає УНН.

Деталі 

За сьогодні – 6 атак дронами-камікадзе й 2 обстріли з важкої артилерії. По райцентру, Марганцю та громаді

- резюмував Лисак.

За його словами, люди лишились  неушкодженими. Водночас окупанти понівечили приватний будинок, пару господарських споруд та автобус.

Нагадаємо

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