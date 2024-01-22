Попали по автобусу: российские войска за сутки восемь раз атаковали Днепропетровскую область

Сегодня, 22 января, оккупационные войска рф восемь раз обстреливали Днепропетровскую область. Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак. передает УНН.

Детали

За сегодня - 6 атак дронами-камикадзе и 2 обстрела из тяжелой артиллерии. По райцентру, Марганцу и громаде - резюмировал Лысак.

По его словам, люди остались невредимыми. В то же время оккупанты изуродовали частный дом, пару хозяйственных построек и автобус.

Напомним,

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