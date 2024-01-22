Попали по автобусу: российские войска за сутки восемь раз атаковали Днепропетровскую область
Киев • УНН
российские войска восемь раз атаковали Днепропетровскую область используя беспилотники-камикадзе и тяжелую артиллерию.
Сегодня, 22 января, оккупационные войска рф восемь раз обстреливали Днепропетровскую область. Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак. передает УНН.
Детали
За сегодня - 6 атак дронами-камикадзе и 2 обстрела из тяжелой артиллерии. По райцентру, Марганцу и громаде
По его словам, люди остались невредимыми. В то же время оккупанты изуродовали частный дом, пару хозяйственных построек и автобус.
Напомним,
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Попали по автобусу: российские войска за сутки восемь раз атаковали Днепропетровскую область
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