Влітку може бути зростання споживання електроенергії, але критичної ситуації не очікується - голова Держенергонагляду

В Україні влітку може бути зростання споживання електроенергії на 20-30%, але критичної ситуації не очікується. Водночас питання ощадливого споживання буде залишатися актуальним і протягом літніх місяців. Про це повідомив голова Держенергонагляду Руслан Слободян в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.

Літом є певне зростання обсягів споживання електроенергії. Можливо, це буде зростання на 20-30%, але очікуємо, що в цілому ці денні піки будуть покриватися приростом виробництва електроенергії на відновлювальних джерелах, у першу чергу це сонячні електростанції - сказав Слободян у відповідь на запитання, на скільки очікується зростання споживання електроенергії українцями в літній період, якщо брати досвід минулого року.

За його словами, уже сьогодні спостерігається помітне зростання обсягів генерованої електроенергії на сонячних електростанціях.

"Тому якоїсь критичної ситуації ми не очікуємо, однак питання ощадливого споживання буде залишатися актуальним і протягом літніх місяців. Паралельно триватиме відновлення тих об'єктів електроенергетики, які зазнали ушкоджень. Цей процес буде досить тривалий у часі. Наразі по деяких об'єктах досі триває розбір завалів, залучається активно міжнародна допомога", - розповів Слободян.

Доповнення

28 квітня заступниця міністра енергетики Світлана Гринчук повідомляла, що через масовані атаки ворога на енергосистему України її стан складний, попри це 27 квітня масштабні обмеження не застосовувалися, і навіть аварійний імпорт енергії не був потрібен.

Ворог атакував об'єкт енергетики на сході, Польщі надавали аварійну допомогу, є обмеження у двох областях - Міненерго