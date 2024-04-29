Летом может быть рост потребления электроэнергии, но критической ситуации не ожидается - глава Госэнергонадзора

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Ищешь правду?

Присоединяйся к нашему Telegram-каналу!

Loading...

Loading...

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
ukrainaУкраина
polshaПольша
Эксклюзив
Активность и напряжения в отношениях: гороскоп для всех знаков Зодиака на 29 апреля - 5 мая
  •  45623 просмотра

Активность и напряжения в отношениях: гороскоп для всех знаков Зодиака на 29 апреля - 5 мая

Эксклюзив
Мобилизация студентов: кто согласно новому закону имеет отсрочку и какие есть нюансы
27 апреля 2024, 11:55  •  157641 просмотра

Мобилизация студентов: кто согласно новому закону имеет отсрочку и какие есть нюансы

Эксклюзив
ДТП в Броварах с пострадавшими: Майбоженко сегодня будут избирать меру пресечения
27 апреля 2024, 10:44  •  137915 просмотра

ДТП в Броварах с пострадавшими: Майбоженко сегодня будут избирать меру пресечения

Эксклюзив
Военные, пожарно-технические, инженерно-экологические экспертизы - специалисты КНИИСЭ продолжают устанавливать последствия оккупации врагом Чернобыльской зоны
26 апреля 2024, 14:17  •  177867 просмотра

Военные, пожарно-технические, инженерно-экологические экспертизы - специалисты КНИИСЭ продолжают устанавливать последствия оккупации врагом Чернобыльской зоны

Эксклюзив
Пассажиропоток на украинской границе остается стабильным: в рабочие дни он составляет 80 тысяч человек - Демченко
26 апреля 2024, 11:49  •  158686 просмотра

Пассажиропоток на украинской границе остается стабильным: в рабочие дни он составляет 80 тысяч человек - Демченко

Эксклюзив
ГПСУ: резкого увеличения попыток незаконно пересечь границу - нет
26 апреля 2024, 10:44  •  141760 просмотра

ГПСУ: резкого увеличения попыток незаконно пересечь границу - нет

Эксклюзив
Демченко: российские ДРГ не имеют четкого графика атак, но наиболее активны они на Сумщине
26 апреля 2024, 10:18  •  126354 просмотра

Демченко: российские ДРГ не имеют четкого графика атак, но наиболее активны они на Сумщине

Эксклюзив
Сейчас поляки блокируют только пункт пропуска "Гребенное - Рава-Русская" - Демченко
26 апреля 2024, 09:54  •  97001 просмотра

Сейчас поляки блокируют только пункт пропуска "Гребенное - Рава-Русская" - Демченко

Эксклюзив
Если в воинскую часть привезли некачественные продукты питания, начпрод должен составить акт, и поставщик получит штраф - ГОТ
26 апреля 2024, 08:28  •  85528 просмотра

Если в воинскую часть привезли некачественные продукты питания, начпрод должен составить акт, и поставщик получит штраф - ГОТ

Эксклюзив
Создание библиотеки эталонных образцов готовой табачной продукции усилит экспертные возможности в борьбе с нелегальным оборотом соответствующих товаров - Александр Рувин
25 апреля 2024, 05:43  •  154014 просмотра

Создание библиотеки эталонных образцов готовой табачной продукции усилит экспертные возможности в борьбе с нелегальным оборотом соответствующих товаров - Александр Рувин

Новости по теме
Летом может быть рост потребления электроэнергии, но критической ситуации не ожидается - глава Госэнергонадзора

Летом может быть рост потребления электроэнергии, но критической ситуации не ожидается - глава Госэнергонадзора

  •  11132 просмотра
Черниговскую область за неделю враг обстрелял 54 раза: прозвучало более 320 взрывов

Черниговскую область за неделю враг обстрелял 54 раза: прозвучало более 320 взрывов

  •  11203 просмотра
Дело Сольского: суд избрал меры пресечения еще к трем подозреваемым

Дело Сольского: суд избрал меры пресечения еще к трем подозреваемым

  •  10650 просмотра
Движение грузовиков восстановили в единственном блокированном пункте пропуска на границе с Польшей, импорт зерна все еще блокируют - пограничники

Движение грузовиков восстановили в единственном блокированном пункте пропуска на границе с Польшей, импорт зерна все еще блокируют - пограничники

  •  10028 просмотра
Активность и напряжения в отношениях: гороскоп для всех знаков Зодиака на 29 апреля - 5 мая

Активность и напряжения в отношениях: гороскоп для всех знаков Зодиака на 29 апреля - 5 мая
Эксклюзив

  •  45623 просмотра
Офицеры тюрем травмированы темпами казней в штатах США, которые используют смертную казнь

Офицеры тюрем травмированы темпами казней в штатах США, которые используют смертную казнь

  •  9761 просмотра
Враг атаковал объект энергетики на востоке, Польше оказывали аварийную помощь, есть ограничения в двух областях - Минэнерго

Враг атаковал объект энергетики на востоке, Польше оказывали аварийную помощь, есть ограничения в двух областях - Минэнерго

  •  10896 просмотра
В Ужгороде двое детей отравились угарным газом

В Ужгороде двое детей отравились угарным газом

  •  9139 просмотра
Китайские компании переходят на тайные платежи в россии: в чем причина

Китайские компании переходят на тайные платежи в россии: в чем причина

  •  9776 просмотра
Глава разведки Китая пообещал бороться со шпионажем после обвинений со стороны Европы и США

Глава разведки Китая пообещал бороться со шпионажем после обвинений со стороны Европы и США

  •  8977 просмотра

Популярные

29 апреля: Всеукраинский день футбола, Всемирный день желаний

29 апреля: Всеукраинский день футбола, Всемирный день желаний

  •  113341 просмотра
Немецкий автогигант BMW планирует инвестировать в заводы в Китае почти 3 миллиарда долларов

Немецкий автогигант BMW планирует инвестировать в заводы в Китае почти 3 миллиарда долларов

  •  105111 просмотра
На оккупированной части Запорожья россияне планируют продавать захваченное жилье украинцев - Федоров

На оккупированной части Запорожья россияне планируют продавать захваченное жилье украинцев - Федоров

  •  100506 просмотра
Папа Франциск впервые за более чем полгода выехал из Рима: посетил женскую тюрьму и выставку в Венеции

Папа Франциск впервые за более чем полгода выехал из Рима: посетил женскую тюрьму и выставку в Венеции

  •  38193 просмотра
Часы одного из пассажиров "Титаника" продали за 1,5 миллиона долларов

Часы одного из пассажиров "Титаника" продали за 1,5 миллиона долларов

  •  115722 просмотра

Публикации

Против новой команды Минобороны готовятся медиа-провокации: кто за этим стоит, и почему должна вмешаться СБУ

Против новой команды Минобороны готовятся медиа-провокации: кто за этим стоит, и почему должна вмешаться СБУ

26 апреля 2024, 13:52  •  240330 просмотра
Бюджет в сотни дронов: сколько тратит страна на содержание нацпарков во время войны

Бюджет в сотни дронов: сколько тратит страна на содержание нацпарков во время войны

26 апреля 2024, 13:48  •  237960 просмотра
Дымовая завеса: кто и зачем тормозит принятие важных изменений в законодательство по детенизации рынка табака

Дымовая завеса: кто и зачем тормозит принятие важных изменений в законодательство по детенизации рынка табака

26 апреля 2024, 06:43  •  269049 просмотра
"Клуб белого бизнеса" Гетманцева создаст в Украине концлагерь для предпринимателей - эксперты

"Клуб белого бизнеса" Гетманцева создаст в Украине концлагерь для предпринимателей - эксперты

25 апреля 2024, 11:04  •  287243 просмотра
Восстановление за счет ВСУ

Восстановление за счет ВСУ

23 апреля 2024, 08:23  •  424188 просмотра

Летом может быть рост потребления электроэнергии, но критической ситуации не ожидается - глава Госэнергонадзора

Летом в Украине возможен рост потребления электроэнергии на 20-30%, но критической ситуации не ожидается благодаря увеличению производства электроэнергии на солнечных электростанциях.

Война •   •  11132 просмотра
Летом может быть рост потребления электроэнергии, но критической ситуации не ожидается - глава Госэнергонадзора

Черниговскую область за неделю враг обстрелял 54 раза: прозвучало более 320 взрывов

За прошедшую неделю российские войска 54 раза обстреляли 19 населенных пунктов Черниговской области, вызвав 321 взрыв, а украинские силы противовоздушной обороны сбили вражескую крылатую ракету.

Война •   •  11203 просмотра
Черниговскую область за неделю враг обстрелял 54 раза: прозвучало более 320 взрывов

Дело Сольского: суд избрал меры пресечения еще к трем подозреваемым

Высший антикоррупционный суд избрал меры пресечения еще трем подозреваемым по делу Сольского о незаконном завладении государственной землей стоимостью 481 млн грн в Сумской области.

политика •   •  10650 просмотра
Дело Сольского: суд избрал меры пресечения еще к трем подозреваемым

Движение грузовиков восстановили в единственном блокированном пункте пропуска на границе с Польшей, импорт зерна все еще блокируют - пограничники

Возобновлено движение грузовиков в пункте пропуска Рава-Русская-Гребенне на польско-украинской границе, за исключением грузовиков, перевозящих зерновые культуры, которым запрещен въезд в Польшу.

Общество •   •  10028 просмотра
Движение грузовиков восстановили в единственном блокированном пункте пропуска на границе с Польшей, импорт зерна все еще блокируют - пограничники

Активность и напряжения в отношениях: гороскоп для всех знаков Зодиака на 29 апреля - 5 мая

Эта неделя принесет энергию и возможности для реализации планов, но также возможную напряженность в отношениях и необходимость осторожности в финансовых вопросах.

Общество •   •  45623 просмотра
Эксклюзив
Активность и напряжения в отношениях: гороскоп для всех знаков Зодиака на 29 апреля - 5 мая

Офицеры тюрем травмированы темпами казней в штатах США, которые используют смертную казнь

Пять штатов США продолжают исполнять смертные приговоры в таком интенсивном темпе, что тюремный персонал находится в состоянии почти постоянной готовности, что подвергает его экстремальному психологическому и физическому стрессу.

Новости Мира •   •  9761 просмотра
Офицеры тюрем травмированы темпами казней в штатах США, которые используют смертную казнь

Враг атаковал объект энергетики на востоке, Польше оказывали аварийную помощь, есть ограничения в двух областях - Минэнерго

Из-за ограничений в сети и вражеских атак на энергетические объекты на востоке Украины произошли отключения электроэнергии в Харьковской области и Кривом Роге, в то время как Украина оказала экстренную помощь, перебросив избыток электроэнергии в польскую энергосистему.

Война •   •  10896 просмотра
Враг атаковал объект энергетики на востоке, Польше оказывали аварийную помощь, есть ограничения в двух областях - Минэнерго

В Ужгороде двое детей отравились угарным газом

Двое детей 2021 и 2018 годов рождения были госпитализированы из-за отравления угарным газом в собственной квартире в Ужгороде, вероятно, из-за засорения вентиляции.

Общество •   •  9139 просмотра
В Ужгороде двое детей отравились угарным газом

Китайские компании переходят на тайные платежи в россии: в чем причина

Некоторые китайские компании прибегают к использованию небольших банков на китайско-российской границе, денежных брокеров и криптовалют для платежей в россии из-за того, что крупные китайские банки отказываются финансировать российские транзакции из-за санкций со стороны США.

Экономика •   •  9776 просмотра
Китайские компании переходят на тайные платежи в россии: в чем причина

Глава разведки Китая пообещал бороться со шпионажем после обвинений со стороны Европы и США

Руководитель китайской разведки обещает "мощное наступление" для борьбы со шпионажем и уничтожения предателей на фоне шквала обвинений в шпионаже со стороны Европы и США.

Новости Мира •   •  8977 просмотра
Глава разведки Китая пообещал бороться со шпионажем после обвинений со стороны Европы и США