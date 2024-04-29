Летом может быть рост потребления электроэнергии, но критической ситуации не ожидается - глава Госэнергонадзора

В Украине летом может быть рост потребления электроэнергии на 20-30%, но критической ситуации не ожидается. В то же время вопрос экономного потребления будет оставаться актуальным и в течение летних месяцев. Об этом сообщил председатель Госэнергонадзора Руслан Слободян в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

Летом есть определенный рост объемов потребления электроэнергии. Возможно, это будет рост на 20-30%, но ожидаем, что в целом эти дневные пики будут покрываться приростом производства электроэнергии на возобновляемых источниках, в первую очередь это солнечные электростанции - сказал Слободян в ответ на вопрос, на сколько ожидается рост потребления электроэнергии украинцами в летний период, если брать опыт прошлого года.

По его словам, уже сегодня наблюдается заметный рост объемов генерируемой электроэнергии на солнечных электростанциях.

"Поэтому какой-то критической ситуации мы не ожидаем, однако вопрос экономного потребления будет оставаться актуальным и в течение летних месяцев. Параллельно будет продолжаться восстановление тех объектов электроэнергетики, которые получили повреждения. Этот процесс будет достаточно длительный во времени. Сейчас по некоторым объектам до сих пор продолжается разбор завалов, привлекается активно международная помощь", - рассказал Слободян.

Дополнение

28 апреля заместитель министра энергетики Светлана Гринчук сообщала, что из-за массированных атак врага на энергосистему Украины ее состояние сложное, несмотря на это 27 апреля масштабные ограничения не применялись, и даже аварийный импорт энергии не потребовался.

Враг атаковал объект энергетики на востоке, Польше оказывали аварийную помощь, есть ограничения в двух областях - Минэнерго