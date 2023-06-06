Влаштував "п'яну" ДТП з потерпілим: суд продовжив нічний домашній арешт Остапу Ступці
Київ • УНН
КИЇВ. 6 червня. УНН. Шевченківський районний суд Києва продовжив до 5 липня нічний домашній арешт українському актору Остапу Ступці, якого підозрюють у вчиненні ДТП в стані алкогольного сп'яніння. Про це УНН повідомили в Київській міській прокуратурі.
Деталі
Так, суд продовжив Ступці запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту до 5 липня.
Йому заборонено залишати своє місце проживання з 00:00 до 5:00, за виключенням випадків необхідності отримання невідкладної медичної допомоги або прибуття до укриття чи бомбосховища обумовленого сиреною або повідомленням про повітряну тривогу.
Також на нього покладені наступні обов'язки:
-
- прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора, слідчого судді та суду ;
-
- не відлучатися із міста Києва без дозволу детектива, прокурора або суду;
-
- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;
-
- не відлучатися за межі Києва без дозволу слідчого, прокурора або суду
-
Доповнення
Відомий український актор Остап Ступка у стані сильного алкогольного сп'яніння влаштував ДТП у Голосіївському районі Києва.
Згодом Остапу Ступці повідомили про підозру у вчиненні ДТП в стані алкогольного сп'яніння у Голосіївському районі Києва. Його підозрюють у наїзді на легковик, у якому перебував чоловік. Потерпілий перебував у лікарні з травмами різного ступеню тяжкості.
6 квітня Шевченківський районний суд Києва відправив під нічний домашній арешт українського актора Остапа Ступку.