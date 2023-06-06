Устроил "пьяное" ДТП с пострадавшим: суд продлил ночной домашний арест Остапу Ступке

Детали

Так, суд продлил Ступке меру пресечения в виде ночного домашнего ареста до 5 июля.

Ему запрещено покидать свое место жительства с 00:00 до 5:00, за исключением случаев необходимости получения неотложной медицинской помощи или прибытия в укрытие или бомбоубежище обусловленного сиреной или сообщением о воздушной тревоге.

Также на него возложены следующие обязанности:



прибывать по каждому требованию к следователю, прокурору, следственному судье и суду;



не отлучаться из города Киева без разрешения детектива, прокурора или суда;



сообщать следователю, прокурору или суду об изменении своего места жительства и места работы;



не отлучаться за пределы Киева без разрешения следователя, прокурора или суда



Дополнение

Известный украинский актер Остап Ступка в состоянии сильного алкогольного опьянения устроил ДТП в Голосеевском районе Киева.

Впоследствии Остапу Ступке сообщили о подозрении в совершении ДТП в состоянии алкогольного опьянения в Голосеевском районе Киева. Его подозревают в наезде на легковушку, в которой находился мужчина. Пострадавший находился в больнице с травмами различной степени тяжести.

6 апреля Шевченковский районный суд Киева отправил под ночной домашний арест украинского актера Остапа Ступку.