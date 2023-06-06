Устроил "пьяное" ДТП с пострадавшим: суд продлил ночной домашний арест Остапу Ступке
Киев • УНН
КИЕВ. 6 июня. УНН. Шевченковский районный суд Киева продлил до 5 июля ночной домашний арест украинскому актеру Остапу Ступке, которого подозревают в совершении ДТП в состоянии алкогольного опьянения. Об этом УНН сообщили в Киевской городской прокуратуре.
Детали
Так, суд продлил Ступке меру пресечения в виде ночного домашнего ареста до 5 июля.
Ему запрещено покидать свое место жительства с 00:00 до 5:00, за исключением случаев необходимости получения неотложной медицинской помощи или прибытия в укрытие или бомбоубежище обусловленного сиреной или сообщением о воздушной тревоге.
Также на него возложены следующие обязанности:
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- прибывать по каждому требованию к следователю, прокурору, следственному судье и суду;
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- не отлучаться из города Киева без разрешения детектива, прокурора или суда;
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- сообщать следователю, прокурору или суду об изменении своего места жительства и места работы;
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- не отлучаться за пределы Киева без разрешения следователя, прокурора или суда
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Дополнение
Известный украинский актер Остап Ступка в состоянии сильного алкогольного опьянения устроил ДТП в Голосеевском районе Киева.
Впоследствии Остапу Ступке сообщили о подозрении в совершении ДТП в состоянии алкогольного опьянения в Голосеевском районе Киева. Его подозревают в наезде на легковушку, в которой находился мужчина. Пострадавший находился в больнице с травмами различной степени тяжести.
6 апреля Шевченковский районный суд Киева отправил под ночной домашний арест украинского актера Остапа Ступку.