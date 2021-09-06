Влада Судану затримала вантаж зі зброєю російського походження

Деталі

За словами члена комітету Ваджда Салеха, вантаж складався з 72 ящиків з автоматичними гвинтівками, які були оснащені приладами нічного бачення. Зброя конфіскували увечері 4 вересня, але якась частина вантажу «просочилася» з аеропорту в невідомий пункт призначення, заявив Салех.

Як стверджує Салех, зброя прибула в Ефіопію з Москви в травні 2019 року. Вантаж утримувався там два роки, і потім Аддіс-Абеба дозволила доставити його в Хартум на цивільному пасажирському літаку.

Доповнення

Джерела Sudan Tribune не виключають, що зброя була призначена для сил безпеки Судану під час заворушень в цій країні, що пройшли в 2019 році. Вони охопили Судан після того, як в квітні в результаті державного перевороту був усунений від влади і заарештований президент Омар аль-Башир, який керував країною з 1993 року. Управління Суданом перейшло до Військовій раді. У травні військові і опозиція домовилися про встановлення в країні перехідного періоду терміном на три роки. Однак опозиція почала страйк, закликавши до швидкого формування уряду.

На початку липня 2019 року в ряді міст Судану пройшли масові протести. Влада перейшла до військової ради, який пізніше підписав з цивільної опозицією договір про створення тимчасового уряду.