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Власти Судана задержали груз с оружием российского происхождения

Власти Судана задержали груз с оружием российского происхождения

Киев  •  УНН

 • 26749 просмотра

КИЕВ. 6 сентября. УНН. Власти Судана задержали в международном аэропорту Хартума груз из столицы Эфиопии Аддис-Абебы с оружием российского происхождения. Об этом сообщает Sudan Tribune со ссылкой на представителей антикоррупционного комитета, передает УНН.

Детали

По словам члена комитета Ваджда Салеха, груз состоял из 72 ящиков с автоматическими винтовками, которые были оснащены приборами ночного видения. Оружие конфисковали вечером 4 сентября, но какая-то часть груза “просочилась” из аэропорта в неизвестный пункт назначения, заявил Салехи.

Как утверждает Салех, оружие прибыло в Эфиопию из Москвы в мае 2019 года. Груз содержался там два года, и затем Аддис-Абеба вышло доставить его в Хартум на гражданском пассажирском самолете.

Дополнение

Источники Sudan Tribune не исключают, что оружие было предназначено для сил безопасности Судана во время беспорядков в этой стране, которые прошли в 2019 году. Они охватили Судан после того, как в апреле в результате государственного переворота был отстранен от власти и арестован президент Омар аль-Башир, который руководил страной с 1993 года. Управление Суданом перешло к Военному совету. В мае военные и оппозиция договорились о установления в стране переходного периода сроком на три года. Однако оппозиция начала забастовку, призвав к быстрому формированию правительства.

В начале июля 2019 года в ряде городов Судана прошли массовые протесты. Власть перешла к военному совету, который позже подписал с гражданской оппозицией договор о создании временного правительства.

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