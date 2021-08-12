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Судан видасть експрезидента аль-Башира Міжнародному кримінальному суду

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КИЇВ. 12 серпня. УНН. Уряд Судану видасть Міжнародному кримінальному суду (МКС) колишнього президента країни Омара аль-Башира та інших підозрюваних у причетності до масового вбивства людей під час збройного конфлікту в провінції Дарфур. Кабінет міністрів країни ухвалив рішення про екстрадицію цих людей, які перебувають у розшуку, до Гааги, повідомила у середу, 11 серпня, міністерка закордонних справ Судану Маріям аль-Махді, передає УНН із посиланням на DW. 

Деталі

Втім, вона не вказала, коли саме це відбудеться. МКС закидає аль-Баширу геноцид, воєнні злочини і злочини проти людяності під час збройного конфлікту в Дарфурі, повідомляє інформагенція AFP.

Контекст

За оцінками ООН, у Дарфурі в період з 2003-го по 2006 рік загинули близько 300 тисяч осіб, ще близько двох з половиною мільйонів були змушені покинути свої помешкання. За даними слідства, аль-Башир відправляв в Дарфур для придушення повстання загони арабського проурядового ополчення (Джанджавід), які здійснювали масові вбивства, спалювали будинки і займалися мародерством.

Рада Безпеки ООН у 2005 році доручила МКС розслідувати злочини в Дарфурі. У 2008 році суд в Гаазі видав ордер на арешт аль-Башира за обвинуваченням у воєнних злочинах, проте досі так і не зміг притягнути його до відповідальності.

Аль-Башир беззмінно керував Суданом з 1989 року, поки його не усунули від посади у 2019 році після масових багатомісячних протестів. Зараз він перебуває під вартою у Судані, де його засудили за обвинуваченням у корупції.

У липні цього року в Гаазі розпочався перший суд щодо конфлікту в Дарфурі. Лідера ополчення Джанджавід Алі Кушайба обвинуватили у воєнних злочинах та злочинах проти людяності у 31 справі.

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