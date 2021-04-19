Влада Польщі вважає, що ескалацією Росія намагається зірвати надання Україні ПДЧ в НАТО

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Щерський вважає, що Україна доклала зусиль для того, щоб на наступному саміті НАТО їй був призначений план членства. Росія ж, своєю чергою, намагається "зупинити процес можливого відкриття дверей в НАТО для України".

За його словами, подібна ситуація була в 2008 році, коли Грузія і Україна намагалися отримати ПДЧ, і в зв'язку з цією ситуацією сталася війна РФ і Грузії.

Щерський зауважив, що ситуація може швидко вийти з-під контролю і тоді може спалахнути російсько-український конфлікт нових масштабів.