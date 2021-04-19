Влада Польщі вважає, що ескалацією Росія намагається зірвати надання Україні ПДЧ в НАТО

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КИЇВ. 19 квітня. УНН. Росія своїми діями на кордоні України намагається не допустити надання Києву плану дій щодо членства (ПДЧ) в НАТО. Про це заявив глава бюро міжнародної політики президента Польщі Кшиштоф Щерський в ефірі польського телеканалу TVP.Info, передає УНН.

Деталі

Щерський вважає, що Україна доклала зусиль для того, щоб на наступному саміті НАТО їй був призначений план членства. Росія ж, своєю чергою, намагається "зупинити процес можливого відкриття дверей в НАТО для України".

За його словами, подібна ситуація була в 2008 році, коли Грузія і Україна намагалися отримати ПДЧ, і в зв'язку з цією ситуацією сталася війна РФ і Грузії.

Щерський зауважив, що ситуація може швидко вийти з-під контролю і тоді може спалахнути російсько-український конфлікт нових масштабів.

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