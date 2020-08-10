Влада Одеси наполягає на евакуації аварійного танкера Delfi цілим
Київ • УНН
КИЇВ. 10 серпня. УНН. Сьогодні, 10 серпня, відбулася нарада мера Одеси Геннадія Труханова із заступником начальника по операційній діяльності Одеської філії ДП “Асоціація морських портів України” Денисом Карповим і першим віцемером Сергієм Підгайним. Учасники наради наполягають на підйомі танкера Delfi цілим. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу міськради.
Так, учасники наради обговорили подальші плани, порядок та координацію дій з підйому танкера Delfi.
“Основна наша вимога — буксирування цього судна цілком, не розрізаючи його”, — підкреслив Труханов, додавши, що це потрібно зробити у максимально короткі терміни.
Додамо, що експертною комісією Державної служби України з надзвичайних ситуацій аварія з танкером-бункерувальником Delfi була класифікована як надзвичайна ситуація техногенного характеру місцевого рівня. У зв’язку з цим керівником робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації місцевого рівня призначено першого заступника міського голови Сергія Підгайного.
Нагадаємо, танкер-заправник Delfi у сильний шторм вночі 21 листопада 2019 року дрейфував на мілині на узбережжі у районі Одеського порту, після чого 22 листопада — перекинувся.
Перші спроби підняти танкер не вдалися.
Віднедавна ліквідацією наслідків аварії судна почала займатися держава з технічною реалізацією від АМПУ.