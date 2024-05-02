Влада Одещини постійно просить іноземних партнерів посилити ППО - Харлов
Київ • УНН
Одеська область терміново потребує посилення систем протиповітряної оборони, щоб захистити своїх громадян від російських ракетних атак, заявив заступник голови Одеської обласної державної адміністрації.
Одеська область вкрай потребує посилення ППО. Про це в ефірі марафону "Єдині новини" розповів заступник голови Одеської облдержадміністрації Олександр Харлов, передає УНН.
Військово-політичне командування як нашої держави в цілому так і керівництво Одеської ОВА постійно закликає наших іноземних друзів надати допомогу в частині посилення ППО, захисту нашого неба, наших співгромадян. Використовуючи будь-яку нагоду і можливість ми завжди наголошуємо і просимо у наших партнерів саме підсилення ППО для наших ЗСУ
Нагадаємо, російські загарбники вночі атакували Одесу ракетами. Окупанти вдарили по місту балістикою. Згодом стало відомо про 14 постраждалих під час російської атаки. Крім того, в Одесі під російський ракетний удар потрапили сортувальне депо та відділення "Нової пошти".