Влада Одещини постійно просить іноземних партнерів посилити ППО - Харлов

Одеська область вкрай потребує посилення ППО. Про це в ефірі марафону "Єдині новини" розповів заступник голови Одеської облдержадміністрації Олександр Харлов, передає УНН.

Військово-політичне командування як нашої держави в цілому так і керівництво Одеської ОВА постійно закликає наших іноземних друзів надати допомогу в частині посилення ППО, захисту нашого неба, наших співгромадян. Використовуючи будь-яку нагоду і можливість ми завжди наголошуємо і просимо у наших партнерів саме підсилення ППО для наших ЗСУ