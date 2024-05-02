Власти Одесской области постоянно просят иностранных партнеров усилить ПВО - Харлов

Одесская область крайне нуждается в усилении ПВО. Об этом в эфире марафона "Единые новости" рассказал заместитель председателя Одесской облгосадминистрации Александр Харлов, передает УНН.

Военно-политическое командование как нашего государства в целом так и руководство Одесской ОВА постоянно призывает наших иностранных друзей оказать помощь в части усиления ПВО, защиты нашего неба, наших сограждан. Используя любую возможность и возможность мы всегда подчеркиваем и просим у наших партнеров именно усиление ПВО для наших ВСУ - сказал он.

Напомним, российские захватчики ночью атаковали Одессу ракетами. Оккупанты ударили по городу баллистикой. Впоследствии стало известно о 14 пострадавших во время российской атаки. Кроме того, в Одессе под российский ракетный удар попали сортировочное депо и отделение "Новой почты".