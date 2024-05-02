Власти Одесской области постоянно просят иностранных партнеров усилить ПВО - Харлов

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Как выйти из поста без вреда для организма и не "наброситься" на вредную пищу: советы от гастроэнтеролога
  •  59784 просмотра

Как выйти из поста без вреда для организма и не "наброситься" на вредную пищу: советы от гастроэнтеролога

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Компенсации украинцам за уничтоженное врагом имущество: в КНИИСЭ рассказали, как устанавливают размер ущерба
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Компенсации украинцам за уничтоженное врагом имущество: в КНИИСЭ рассказали, как устанавливают размер ущерба

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"Дело министра Сольского": НАБУ должно "заподозрить" более тысячи воинов АТО, или снять все обвинения
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"Дело министра Сольского": НАБУ должно "заподозрить" более тысячи воинов АТО, или снять все обвинения

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Более 218 тыс. девайсов передали украинским ученикам и учителям для учебы в условиях войны
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Более 218 тыс. девайсов передали украинским ученикам и учителям для учебы в условиях войны

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Основание и политическое преследование: нардепы о "деле министра Сольского"
  •  105798 просмотра

Основание и политическое преследование: нардепы о "деле министра Сольского"

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Экспертизы акцизных марок, биологические и трасологические исследования: в КНИИСЭ рассказали, как определяют контрабандные сигареты и подделки известных брендов
1 мая 2024, 12:38  •  125357 просмотра

Экспертизы акцизных марок, биологические и трасологические исследования: в КНИИСЭ рассказали, как определяют контрабандные сигареты и подделки известных брендов

Эксклюзив
Примерно каждая восьмая разработка на платформе Brave1 - с применением ИИ
1 мая 2024, 11:55  •  124489 просмотра

Примерно каждая восьмая разработка на платформе Brave1 - с применением ИИ

Эксклюзив
Голосование за или против отставки Сольского ожидается на пленарной неделе: что говорят игроки агрорынка
1 мая 2024, 11:20  •  119045 просмотра

Голосование за или против отставки Сольского ожидается на пленарной неделе: что говорят игроки агрорынка

Эксклюзив
Оборонный кластер Brave1 предоставил разработчикам уже 186 грантов на 3,2 млн долларов
1 мая 2024, 08:36  •  115011 просмотра

Оборонный кластер Brave1 предоставил разработчикам уже 186 грантов на 3,2 млн долларов

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"Дело министра Сольского": НАБУ призвали озвучить судьбу АТОвцев, которые получили землю, якобы принадлежавшую НААН
1 мая 2024, 07:24  •  101847 просмотра

"Дело министра Сольского": НАБУ призвали озвучить судьбу АТОвцев, которые получили землю, якобы принадлежавшую НААН

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Секретные материалы: депутат от Тимошенко без видимых уважительных причин закрыл доступ к своим декларациям

29 апреля 2024, 11:08  •  274130 просмотра

Власти Одесской области постоянно просят иностранных партнеров усилить ПВО - Харлов

Одесская область срочно нуждается в усилении систем противовоздушной обороны, чтобы защитить своих граждан от российских ракетных атак, заявил заместитель председателя Одесской областной государственной администрации.

Война •   •  3184 просмотра
Власти Одесской области постоянно просят иностранных партнеров усилить ПВО - Харлов

Защита границы с рф и украинских громад в нескольких областях: Зеленский раскрыл детали доклада Сырского

Президент Зеленский обнародовал подробности из доклада начальника Генштаба Сырского о защите границы с россией и громад в нескольких регионах, уделив максимальное внимание Покровскому направлению и другим районам Донецкой и Харьковской областей.

Война •   •  6655 просмотра
Защита границы с рф и украинских громад в нескольких областях: Зеленский раскрыл детали доклада Сырского

Приглашения на Глобальный саммит мира разосланы более чем 150 странам и международным организациям - Ермак

Украина направила приглашение более чем 150 странам и международным организациям на Глобальный саммит мира, который состоится летом этого года в Швейцарии, с целью обеспечения широкого присутствия для обсуждения справедливого мира и дорожной карты для привлечения обеих сторон к будущему мирному процессу, при этом россия не приглашена на данном этапе.

политика •   •  6692 просмотра
Приглашения на Глобальный саммит мира разосланы более чем 150 странам и международным организациям - Ермак

В Тель-Авиве задержали мужчину за попытку напасть на кортеж Нетаньяху

58-летний мужчина был задержан в Тель-Авиве за попытку нападения на кортеж премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и препятствование дорожному движению.

Новости Мира •   •  6523 просмотра
В Тель-Авиве задержали мужчину за попытку напасть на кортеж Нетаньяху

USAID профинансировало строительство нового судна, которое было передано Администрации морских портов Украины - Минразвития

Агентство США по международному развитию (USAID) профинансировало строительство нового судна, которое было передано Администрации морских портов Украины для эксплуатации в порту Рени в Одесской области.

Экономика •   •  7365 просмотра
USAID профинансировало строительство нового судна, которое было передано Администрации морских портов Украины - Минразвития

Гражданам Кыргызстана рекомендуют временно воздержаться от поездок в россию

Министерство иностранных дел Кыргызстана рекомендовало своим гражданам временно воздержаться от поездок в россию до отмены дополнительных мер безопасности и усиленного режима контроля при пересечении государственной границы.

Новости Мира •   •  6920 просмотра
Гражданам Кыргызстана рекомендуют временно воздержаться от поездок в россию

Получение травм, нехватка личного пространства: за год внесено 140 представлений о нарушениях в исправительных колониях - Офис Омбудсмена

Во время 538 визитов в места несвободы Аппарат Омбудсмена внес 140 представлений о нарушениях, в частности, о телесных повреждениях осужденных, отсутствии надлежащей медицинской помощи, отсутствии личного пространства из-за переполненности учреждений.

Общество •   •  7721 просмотра
Получение травм, нехватка личного пространства: за год внесено 140 представлений о нарушениях в исправительных колониях - Офис Омбудсмена

На катерах "Ирпень" и "Рени", которые передала Эстония, подняли флаги ВМС ВСУ

Военно-морские силы Украины получили два катера, подаренные Эстонией, под названием "Ирпень" и "Рени", во время церемонии, на которых были подняты военно-морские флаги в знак включения их в состав украинского флота.

Война •   •  10464 просмотра
На катерах "Ирпень" и "Рени", которые передала Эстония, подняли флаги ВМС ВСУ

Украина проинформировала Южную Корею о нередких случаях использования рф баллистических ракет из КНДР

Украина обсудила с послом Южной Кореи использование Россией северокорейских ракет и боеприпасов, выразив благодарность за поддержку Южной Кореи в противостоянии российской агрессии.

Война •   •  11244 просмотра
Украина проинформировала Южную Корею о нередких случаях использования рф баллистических ракет из КНДР

Украинские ПВО сбили вражеский беспилотник над Криворожским районом

Украинские силы противовоздушной обороны сбили вражеский беспилотник над Криворожским районом Днепропетровской области.

Война •   •  10040 просмотра
Украинские ПВО сбили вражеский беспилотник над Криворожским районом