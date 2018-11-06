Влада Греції вирішила припинити платити зарплату священикам
Київ • УНН
КИЇВ. 7 листопада. УНН. Прем’єр-міністр Греції Алексіс Ціпрас і предстоятель Грецької (Елладської) православної церкви Ієронім досягли попередньої угоди, згідно з якою близько 10 тисяч священиків і допоміжного персоналу не будуть отримувати зарплату від імені держави, повідомляє УНН з посиланням на матеріал Reuters.
В рамках нинішньої системи зарплати священикам виплачуються безпосередньо з державного бюджету, як і всім державним службовцям. У рік на зарплату священиків йде близько 200 млн євро.
Угода передбачає, що в майбутньому держава буде направляти раз на рік субсидію в спеціальний церковний фонд для виплати зарплати священиків. Даний крок означає, що священики більше не будуть вважатися державними службовцями, а розподіляти їм зарплати з цього фонду буде церква.
Крім того, в угоді передбачено врегулювання багаторічної суперечки про власність між грецькою державою і церквою, яка є одним з найбільших власників нерухомості в країні. Ципрас пояснив, що новий фонд буде створений спільно церквою і державою, остання зможе користуватися власністю церкви, уточнює Greek Reporter.
Угода повинна бути схвалена кабінетом міністрів, парламентом і церковними лідерами, додає Reuters.
Деякі священики вже заявили, що вони будуть боротися з будь-якими спробами позбавити їх статусу цивільних службовців. “Ми будемо боротися за збереження нинішнього статусу”, — наводить агентство слова глави асоціації грецьких священиків.
Раніше Ципрас анонсував внесення поправок до Конституції країни. Частина з них стосуються формального поділу церкви і держави.
Як повідомляв УНН, тим часом, парламент Македонії розгляне проект поправок до конституції про назву країни 1 грудня.