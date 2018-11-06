Влада Греції вирішила припинити платити зарплату священикам

КИЇВ. 7 листопада. УНН. Прем’єр-міністр Греції Алексіс Ціпрас і предстоятель Грецької (Елладської) православної церкви Ієронім досягли попередньої угоди, згідно з якою близько 10 тисяч священиків і допоміжного персоналу не будуть отримувати зарплату від імені держави, повідомляє УНН з посиланням на матеріал Reuters.