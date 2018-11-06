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Власти Греции решили прекратить платить зарплату священникам

Власти Греции решили прекратить платить зарплату священникам

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 7 ноября. УНН. Премьер-министр Греции Алексис Ципрас и предстоятель Греческой (Элладской) православной церкви Иероним достигли предварительного соглашения, согласно которому около 10 тысяч священников и вспомогательного персонала не будут получать зарплату от лица государства, сообщает УНН со ссылкой на материал Reuters.

В рамках нынешней системы зарплаты священникам выплачиваются непосредственно из государственного бюджета, как и всем государственным служащим. В год на зарплату священников уходит около 200 млн евро.

Соглашение предусматривает, что в будущем государство будет направлять раз в году субсидию в специальный церковный фонд для выплаты зарплаты священников. Данный шаг означает, что священники больше не будут считаться государственными служащими, а распределять им зарплаты из этого фонда будет церковь.

Кроме того, в соглашении предусмотрена урегулирование многолетнего спора о собственности между греческим государством и церковью, которая является одним из крупнейших владельцев недвижимости в стране. Ципрас пояснил, что новый фонд будет создан совместно церковью и государством, последнее сможет пользоваться собственностью церкви, уточняет Greek Reporter.

Соглашение должно быть одобрено кабинетом министров, парламентом и церковными лидерами, добавляет Reuters.

Некоторые священники уже заявили, что они будут бороться с любыми попытками лишить их статуса гражданских служащих. “Мы будем бороться за сохранение нынешнего статуса”, — приводит агентство слова главы ассоциации греческих священников.

Ранее Ципрас анонсировал внесение поправок в Конституцию страны. Часть из них касаются формального разделения церкви и государства.

Как сообщал УНН, тем временем, парламент Македонии рассмотрит проект поправок к конституции о названии страны 1 декабря.

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