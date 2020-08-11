Влада Буковини попередила про пікове навантаження на лікарні: в області майже 7 тис. хворих COVID-19

Таким чином, загалом інфікованих на Буковині від першого встановленого випадку — 6867 осіб.

За добу від COVID-19 одужало 46 буковинців. Всього перехворіли 5215 мешканців області.

Голова ОДА зауважив, що “після суттєвого послаблення карантину чимало буковинців перейшли до вільного укладу життя та забули про обережність”. Осачук додав, що найбільше його лякає, що люди “не розуміють наслідків”. “Якщо динаміка захворюваності і надалі зростатиме, уже за кілька тижнів матимемо пікове навантаження на лікарні, а це буде важко і фізично, і фінансово”, — підкреслив він.

“Тож укотре закликаю — користуйтеся масками та антисептиками, дотримуйтеся дистанції, не відвідуйте масштабних святкувань”, — резюмував очільник облдержадміністрації.

Нагадаємо, згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 81 957 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 1 922 — летальні. З 1 серпня в Україні змінено правила карантину до кінця літа: тепер регіони будут поділяти на “зони” залежно від чотирьох основних показників щодо захворюваності на COVID-19.

Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 185 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.