Власти Буковины предупредили о пиковой нагрузке на больницы: в области почти 7 тыс. больных COVID-19

Таким образом, всего инфицированных на Буковине от первого установленного случае — 6867 человек.

За сутки от COVID-19 выписаны 46 буковинцев. Всего переболели 5215 жителей области.

Председатель ОГА отметил, что “после существенного ослабления карантина немало буковинцев перешли к свободному укладу жизни и забыли об осторожности”. Осачук добавил, что больше всего его пугает, что люди “не понимают последствий”. “Если динамика заболеваемости и в дальнейшем будет расти, уже через несколько недель иметь пиковую нагрузку на больницы, а это будет тяжело и физически, и финансово”, — подчеркнул он.

“Поэтому раз призываю — пользуйтесь масками и антисептиками, соблюдайте дистанцию, не посещают масштабных празднований”, — резюмировал глава облгосадминистрации.

Напомним, согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 81 957 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 1922 — летальные. С 1 августа в Украине изменены правила карантина до конца лета: теперь регионы будут делить на “зоны” в зависимости от четырех основных показателей по заболеваемости COVID-19.

Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 185 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.