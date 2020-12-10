Влада Білорусі повністю закриє наземні кордони на виїзд з 17 грудня

Як йдеться в документі, вирішено “тимчасово призупинити перетин державного кордону Республіки Білорусь на виїзд громадянами, а також іноземцями, які мають дозвіл на постійне або тимчасове проживання”. Це рішення набуде чинності через 10 днів з моменту підписання документа.

Обмеження діятимуть на автодорожніх пунктах пропуску, на залізничних вокзалах і річкових портах. Вони не поширюються на осіб з дипломатичними і службовими паспортами, офіційні делегації, водіїв міжнародних автомобільних перевезень, екіпажі повітряних і морських суден, поїзні бригади, відрядження, а також осіб, що їдуть транзитом через Білорусь.

Згідно з постановою, з Білорусі зможуть виїжджати громадяни, які мають дозвіл на проживання або трудовий договір в іншій країні, а також ті, хто хоче покинути країну з поважних причин: у зв’язку з важкою хворобою або смертю близького родича або члена сім’ї, що знаходиться за кордоном або для отримання медичної допомоги. для отримання освіти.

При цьому виїзд з країни з видом на проживання, а також на навчання або роботу буде дозволений не частіше ніж один раз на шість місяців.

З 1 листопада набула чинності тимчасова заборона на в’їзд до Білорусі наземним транспортом для іноземних громадян і осіб без громадянства згідно з постановою уряду “Про заходи щодо запобігання поширенню інфекційного захворювання”. З проблемами при поверненні в країну тоді зіткнулися і білоруські громадяни.

Напередодні очільник українського МЗС Дмитро Кулеба заявив, що для українців, які планують лікуватися або проходити медичне обстеження в Білорусі, зняли обмеження на перетин кордону під час пандемії COVID-19.