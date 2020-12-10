Власти Беларуси полностью закроют наземные границы на выезд с 17 декабря

Как говорится в документе, решено “временно приостановить пересечение государственной границы Республики Беларусь на выезд гражданами, а также иностранцами, которые имеют разрешение на постоянное или временное проживание”. Это решение вступит в силу через 10 дней с момента подписания документа.

Ограничения будут действовать на автодорожных пунктах пропуска на железнодорожных вокзалах и речных портах. Они не распространяются на лиц с дипломатическими и служебными паспортами, официальные делегации, водителей международных автомобильных перевозок, экипажи воздушных и морских судов, поездные бригады, командировки, а также лиц, которые едут транзитом через Беларусь.

Согласно постановлению, из Беларуси смогут выезжать граждане, имеющие вид на жительство или трудовой договор в другой стране, а также те, кто хочет покинуть страну по уважительным причинам: в связи с тяжелой болезнью или смертью близкого родственника или супруга, что находится за границей или для получения медицинской помощи. для получения образования.

При этом выезд из страны с видом на жительство, а также на учебу или работу будет разрешен не чаще одного раза в шесть месяцев.

С 1 ноября вступило в силу временный запрет на въезд в Беларусь наземным транспортом для иностранных граждан и лиц без гражданства в соответствии с постановлением правительства “О мерах по предупреждению распространения инфекционного заболевания”. С проблемами при возвращении в страну тогда столкнулись и белорусские граждане.

Накануне глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что для украинцев, которые планируют лечиться или проходить медицинское обследование в Беларуси, сняли ограничения на пересечение границы во время пандемии COVID-19.