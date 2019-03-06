ВККСУ опублікувала рейтинги кандидатів на посади суддів до Антикорупційного суду
Київ • УНН
КИЇВ. 6 березня. УНН. Вища кваліфікаційна комісія суддів України (ВККСУ) опублікувала рейтинги кандидатів на посади суддів до Вищого антикорупційного суду та Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду. Про це повідомляє УНН з посиланням на Вищу кваліфікаційну комісію суддів України.
Так, Вища кваліфікаційна комісія оголосила 39 переможців на посади суддів.
Зокрема, до Вищого антикорупційного суду з 52 кандидатів комісія затвердила 27 переможців конкурсу, до Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду з 19 кандидатів затверджено 12 переможців.
Як повідомляв УНН, сьогодні, 6 березня 2019 року, у Вищій кваліфікаційній комісії суддів України відбулося засідання, на якому затвердили рейтинги кандидатів на зайняття вакантних посад суддів Вищого антикорупційного суду та Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду у межах конкурсу, оголошеного Вищою кваліфікаційною комісією суддів України 2 серпня 2018 року.
Нагадаємо, орієнтовно до травня в Україні Вищий антикорупційний суд повинен розпочати свою роботу.