ВККСУ опубликовала рейтинги кандидатов на должности судей в Антикоррупционного суда
Киев • УНН
КИЕВ. 6 марта. УНН. Высшая квалификационная комиссия судей Украины (ВККСУ) опубликовала рейтинги кандидатов на должности судей в Высший антикоррупционный суд и Апелляционную палату Высшего антикоррупционного суда. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Высшую квалификационную комиссию судей Украины.
Так, Высшая квалификационная комиссия объявила 39 победителей на должности судей.
В частности, в Высший антикоррупционный суд с 52 кандидатов комиссия утвердила 27 победителей конкурса, в Апелляционную палату Высшего антикоррупционного суда с 19 кандидатов утверждено 12 победителей.
Как сообщал УНН, сегодня, 6 марта 2019 года, в Высшей квалификационной комиссии судей Украины состоялось заседание, на котором утвердили рейтинги кандидатов на занятие вакантных должностей судей Высшего антикоррупционного суда и Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда в рамках конкурса, объявленного Высшей квалификационной комиссией судей Украины 2 августа 2018 года.
Напомним, ориентировочно до мая в Украине Высший антикоррупционный суд должен начать свою работу.