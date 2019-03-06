ВККСУ оголосила 39 переможців серед кандидатів до Вищого Антикорупційного Суду
Київ • УНН
КИЇВ. 6 березня. УНН. Вища кваліфікаційна комісія суддів України сьогодні оголосила 39 переможців серед кандидатів до Вищого Антикорупційного Суду України та його апеляційної палати. Про це заявив Президент України Петро Порошенко під час засідання РНБО, передає кореспондент УНН.
“Кілька годин тому Вища кваліфікаційна комісія суддів оголосила 39 переможців серед кандидатів до Вищого антикорупційного суду та Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду. Серед них — 22 суддів, 13 адвокатів та четверо науковців”, — сказав Президент.
За словами Порошенка, це був безпрецедентний за прозорістю відбір.
"Громадська рада міжнародних експертів заветувала 42 кандидати, тобто майже 40% з 113 претендентів, які перед тим успішно склали тестування. Антикорупційний суд точно запрацює вже у цьому році", — додав він.
Раніше Вища кваліфікаційна комісія опублікувала рейтинги кандидатів на посади суддів до Вищого антикорупційного суду та Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду.
Як повідомляв УНН, сьогодні, 6 березня 2019 року, у Вищій кваліфікаційній комісії суддів України відбулося засідання, на якому затвердили рейтинги кандидатів на зайняття вакантних посад суддів Вищого антикорупційного суду та Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду у межах конкурсу, оголошеного Вищою кваліфікаційною комісією суддів України 2 серпня 2018 року.
Нагадаємо, орієнтовно до травня в Україні Вищий антикорупційний суд повинен розпочати свою роботу.