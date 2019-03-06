ВККСУ объявила 39 победителей среди кандидатов в Высший Антикоррупционный суд
Киев • УНН
КИЕВ. 6 марта. УНН. Высшая квалификационная комиссия судей Украины сегодня объявила 39 победителей среди кандидатов в Высший Антикоррупционный Суд Украины и его Апелляционную палату. Об этом заявил Президент Украины Петр Порошенко во время заседания СНБО, передает корреспондент УНН.
"Несколько часов назад Высшая квалификационная комиссия судей объявила 39 победителей среди кандидатов в Высший антикоррупционный суд и Апелляционную палату Высшего антикоррупционного суда. Среди них - 22 судей, 13 адвокатов и четверо ученых", - сказал Президент.
По словам Порошенко, это был беспрецедентный по прозрачности отбор.
"Общественный совет международных экспертов заветировал 42 кандидата, то есть почти 40% из 113 претендентов, которые перед тем успешно сдали тестирование. Антикоррупционный суд точно заработает уже в этом году", - добавил он.
Ранее Высшая квалификационная комиссия опубликовала рейтинги кандидатов на должности судей в Высший антикоррупционный суд и Апелляционную палату Высшего антикоррупционного суда.
Как сообщал УНН, сегодня, 6 марта 2019 года, в Высшей квалификационной комиссии судей Украины состоялось заседание, на котором утвердили рейтинги кандидатов на занятие вакантных должностей судей Высшего антикоррупционного суда и Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда в рамках конкурса, объявленного Высшей квалификационной комиссией судей Украины 2 августа 2018 года.
Напомним, ориентировочно до мая в Украине Высший антикоррупционный суд должен начать свою работу.