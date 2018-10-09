Визначились терміни повернення Тайсона після травми у грі із "Зорею"

“У Тайсона пошкодження медіальної бічної зв’язки колінного суглоба. Середній термін відновлення від чотирьох до шести тижнів. Відновлення буде починатися з фізіотерапії, далі заняття в залі, фітнес, бігова робота і поступове повернення до загальної групи”, — розповів лікар чемпіона України Дмитро Скібінський.

Як повідомлялося раніше, зірка світового футболу Неймар прокоментував травму Тайсона.