Визначились терміни повернення Тайсона після травми у грі із "Зорею"
Київ • УНН
КИЇВ. 9 жовтня. УНН. Півзахисник “Шахтаря” Тайсон не зможе взяти участі в найближчих баталіях команди через пошкодження отримане від гравця “Зорі” Ігоря Харатіна, повідомляє УНН із посиланням на Youtube-канал “гірників”.
“У Тайсона пошкодження медіальної бічної зв’язки колінного суглоба. Середній термін відновлення від чотирьох до шести тижнів. Відновлення буде починатися з фізіотерапії, далі заняття в залі, фітнес, бігова робота і поступове повернення до загальної групи”, — розповів лікар чемпіона України Дмитро Скібінський.
Як повідомлялося раніше, зірка світового футболу Неймар прокоментував травму Тайсона.