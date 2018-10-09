Неймар виразив обурення травмою Тайсона в УПЛ
Київ • УНН
КИЇВ. 9 жовтня. УНН. Нападаючий “ПСЖ” і збірної Бразилії Неймар прокоментував відео, на якому півзахисник “Зорі” Ігор Харатін порушив правила проти гравця “Шахтаря” Тайсона, повідомляє УНН із посиланням на сторінку в Instagram Жуніора Мораеса.
“Боже мій, це безумство! Він повинен бути відсторонений від футболу! Це неприйнятно”, — написав Неймар під постом Мораеса в Instagram.
Відзначимо, що в одному із епізодів вчорашньої гри Харатін в’їхав прямою ногою в коліно Тайсона за що продовжив зустріч, отримавши тільки жовту картку.
Зауважимо, що бразилець не зумів дограти зустріч та ризикує вибути на певний період у майбутньому.