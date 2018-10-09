Неймар выразил возмущение травмой Тайсона в УПЛ
Киев • УНН
КИЕВ. 9 октября. УНН. Нападающий “ПСЖ” и сборной Бразилии Неймар прокомментировал видео, на котором полузащитник “Зари” Игорь Харатин нарушил правила против игрока “Шахтера” Тайсона, сообщает УНН со ссылкой на страницу в Instagram Жуниора Мораеса.
“Боже мой, это безумие! Он должен быть отстранен от футбола! Это неприемлемо”, — написал Неймар под постом Мораеса в Instagram.
Отметим, что в одном из эпизодов вчерашней игры Харатин въехал прямой ногой в колено Тайсона за что продолжил встречу, получив только желтую карточку.
Заметим, что бразилец не сумел доиграть встречу и рискует выбыть на определенный период в будущем.