Определились сроки возврата Тайсона после травмы в игре с "Зарей"

“У Тайсона повреждения медиальной боковой связки коленного сустава. Средний срок восстановления от четырех до шести недель. Восстановление начинаться с физиотерапии, далее занятия в зале, фитнес, беговая работа и постепенное возвращение в общую группу”, — рассказал врач чемпиона Украины Дмитрий Скибинский.

Как сообщалось ранее, звезда мирового футбола Неймар прокомментировал травму Тайсона.