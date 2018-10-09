Определились сроки возврата Тайсона после травмы в игре с "Зарей"
Киев • УНН
КИЕВ. 9 октября. УНН. Полузащитник “Шахтера” Тайсон не сможет принять участие в ближайших баталиях команды из-за повреждения полученное от игрока “Зари” Игоря Харатина, сообщает УНН со ссылкой на Youtube-канал “горняков”.
“У Тайсона повреждения медиальной боковой связки коленного сустава. Средний срок восстановления от четырех до шести недель. Восстановление начинаться с физиотерапии, далее занятия в зале, фитнес, беговая работа и постепенное возвращение в общую группу”, — рассказал врач чемпиона Украины Дмитрий Скибинский.
Как сообщалось ранее, звезда мирового футбола Неймар прокомментировал травму Тайсона.