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НАБУ встановило "прослушку" в офісі столичних адвокатів - безпрецедентне порушення адвокатської таємниці
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НАБУ встановило "прослушку" в офісі столичних адвокатів - безпрецедентне порушення адвокатської таємниці

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Військовослужбовці відбили наступ окупантів в районі 9 населених пунктів України

Військовослужбовці відбили наступ окупантів в районі 9 населених пунктів України

Київ • УНН

 • 249454 перегляди

КИЇВ. 16 листопада. УНН. Генштаб у ранковому зведені за добу повідомив, що українські військові відбили наступ російської окупаційної армії в районі 9 населених пунктів України, передає УНН.

Деталі

Розпочалася 266 доба російського широкомасштабного вторгнення в Україну.

Противник намагається стримувати дій Сил оборони на окремих напрямках та продовжує обладнувати оборонні рубежі на лівому березі Дніпра. Водночас не припиняє наступальних дій на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.

За минулу добу українські воїни відбили атаки російських окупантів в районах населених пунктів Білогорівка, Курдюмівка, Новокалинове, Веселе, Авдіївка, Первомайське, Водяне, Новомихайлівка та Времівка Донецької області.

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Протягом минулої доби російська федерація завдала масованого ракетного удару по об’єктах військової та цивільної інфраструктурі України. Під ураження потрапили житлові будинки громадян та об’єкти критичної інфраструктури Київської, Житомирської, Вінницької, Полтавської, Львівської, Хмельницької та інших областей нашої країни.

Нагадаємо

Під час свого вечірнього звернення Президент України Володимир Зеленський повідомив, що від масованого російського удару 15 листопада, близько десяти мільйонів українців залишилися без світла.

Українські Національні Новини

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